Belediye güvenlik görevlisi verdi, okullar daha güvenli oldu

Karşıyaka Belediyesi, geçen yıl hayata geçirdiği, okullara güvenlik görevlisi verme uygulamasının meyvelerini toplamaya başladı. Bir yılda 50'nin üzerinde suç teşkil eden olaya müdahale edildi. Hem aileler hem öğrenciler hem de okul yönetimleri rahat bir nefes aldı

Okul çevrelerinde artış gösteren uyuşturucu madde satışı ve kavga olaylarına önlem almak için geçtiğimiz yıl, riskli ve ihtiyaç duyulan 25 eğitim yuvasına güvenlik görevlisi tahsis eden Karşıyaka Belediyesi, okul çevrelerindeki suç oranlarının önemli ölçüde azalmasını sağladı. Belediyenin güvenlik görevlileri, bir yılda 50'nin üzerinde suç teşkil eden duruma müdahale etti. Tespit edilen sorunlar, anında emniyet birimlerine bildirilerek tehlikenin önüne geçildi. Güvenlik görevlileri sayesinde giriş ve çıkışlar kontrol altına alındı. Hem aileler hem öğrenciler hem de okul yönetimleri rahat bir nefes aldı. Uygulamanın ihtiyaç duyulması halinde, diğer okullara da yayılabileceği ve güvenlik sayısının artırılabileceği kaydedildi.



ÇOCUKLARIMIZIN GÜVENLİĞİ ÖNEMLİ



Uygulamanın örnek alınması gerektiğini belirten Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar "Son dönemlerde, okullarımızda ve çevresinde güvenlik ile ilgili sorunlar artmaya başlamıştı. Velilerden gelen talepler doğrultusunda okullarımıza güvenlik görevlisi tahsis ettik. Çocuklarımız uyuşturucu tacirlerinin tuzağına düşmesin, kötülüklerden uzak dursun, ailelerin akılları da okulda kalmasın istiyoruz. Bu uygulama, sosyal belediyecilik örneğidir. Çocuklarımızın güvenliğini sağlamak en temel görevimizdir. Kararlılıkla bunu sağlamaya devam edeceğiz" dedi.



"KORKMADAN OKULA GELEBİLİYORUZ"



Aileler "Çocuklarımızı artık okula güvenle gönderiyoruz. Belediyemize teşekkür ediyoruz" derken, minik öğrenciler de "Çok güzel bir uygulama. Artık korkmadan okula gidiyoruz. Kendimizi korunmuş hissediyoruz. Bu projeyi çok sevdik" ifadelerini kullandı.