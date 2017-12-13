Belediye işçilerinden hükümete kadro tepkisi

Hükümetin kadro vaadine belediye çalışanlarının dâhil edilmemesine belediye çalışanı DİSK üyeleri Cumhuriyet Meydanı’nda tepki gösterdi. Belediye hizmetlerinde çalışan işçilerin kadro beklentisinin boşa çıkarıldığını belirten DİSK Genel İş Sendikası Başkanı Remzi Çalışkan, ‘Belediye hizmetlerinde çalışan yaklaşık 500 bin işçi, kamu istihdamının güvencesi dışına atılarak yine güvencesizliğe ve belirsiz çalışma koşulları ile belirsiz bir geleceğe mahkûm edildi’ dedi

Ali Budak- Tüm

500 bin işçinin kadro beklentisi boşa çıktı

‘5 Aralık 2017 Salı günü hükümet yetkilileri tarafından taşeron şirket işçilerine müjde olarak verilen kadro açıklamasındaki bazı belirsizlikler sürerken bazı konular da iyice açıklığa kavuşmuştur’ diyen DİSK’e bağlı Genel İş Sendikası Genel Başkanı Remzi Çalışkan, ‘Öncelikle ifade edelim ki bu açıklamalardan önce yüz binlerce taşeron şirket işçisini ilgilendiren bir konunun doğrudan muhatapları olan sendikalarla müzakere edilerek alacak adımların olgunlaştırılması gerekirdi. Ancak böyle bir süreç işlememiş ve taşeron işçilerin yıllardır süren kadro beklentisi günlük siyasete konu edilmiştir. Belediye hizmetlerinde çalışan işçilerin kadro beklentisi boşa çıkarıldı. Belediye hizmetlerinde çalışan yaklaşık 500 bin işçi kamu istihdamının güvencesi dışına atılarak yine güvencesizliğe ve belirsiz çalışma koşulları ile belirsiz bir geleceğe mahkum edildi’ dedi.

Anayasa ihlal ediliyor

İşçilerin belediyelerdeki işverenlerinin insafına bırakıldığına vurgu yapan Çalışkan, şöyle devam etti: Açıklamalar dikkatle incelendiğinde sadece merkezi idarelerde işçilere kadro verileceği; belediye ve il özel idarelerinde çalışan işçilerin kadrosuz bırakıldığı; kamu iktisadi teşekküllerinde çalıştırılan taşeron işçilerin ise düzenlemede kendilerine hiç yer bulamadıkları anlaşılmaktadır. Düzenleme bu şekilde yasalaşırsa Anayasanın eşitlik ilkesi de göz ardı edilmiş olacaktır. Hükümet’ten başlıca talebimiz kadro konusunda sergilenen ayrımcı anlayışı terk ederek merkez-yerel demeden kamuyu bütün olarak ele alması ve belediye hizmetlerinde çalışan taşeron şirket işçileri ile belediye iktisadi teşekkülü işçilerine de güvenceli kamu kadrolarını açmasıdır.

Süreç şeffaf yürütülmeli!

Merkezi yönetim kurumlarındaki taşeron şirket işçileri 657/4-d kapsamına alınma sürecinin şeffaf yürütülmesi gerektiğine de vurgu yapan Çalışkan ‘Merkezi yönetim kurumlarına alınacak işçilerin şu anda çalıştıkları şirketlerin; hizmet verilen kurumlar ile işçilerin isimlerinin yayımlanmasını ve kaç işçinin bu işlemden yararlanacağını bilmek kamuoyunun temel beklentisidir. Bunun için işçi konfederasyonları temsilcilerinin değerlendirme ve kadroya alınma sürecine dahil edilmesiyle kadro işlemleri konusunda toplumsal mutabakat sağlanması mümkün kılınacaktır. Kadro işlemleri için komisyon kurulmasını talep ediyoruz. Bu yapılmazsa bize kamudaki taşeron işçiler arasında neden ayrım yapıldığını sorgulamak kalır’ diye konuştu. - Tüm taşeron işçilere ayrım yapmadan kadro verilmesi talebiyle DİSK ’e üye belediye işçileri eylem yaptı. Cumhuriyet Meydanı’ndaki eyleme İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, bazı ilçe belediye başkanları da katılarak işçilere destek verdi. Binlerce sendikalı işçinin katıldığı eylemde ‘Kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber, ya hiçbirimiz!’, ‘İşçiyiz, haklıyız, kazanacağız’, ‘Kadro bizim de hakkımız’ sloganları atıldı.‘5 Aralık 2017 Salı günü hükümet yetkilileri tarafından taşeron şirket işçilerine müjde olarak verilen kadro açıklamasındaki bazı belirsizlikler sürerken bazı konular da iyice açıklığa kavuşmuştur’ diyen DİSK’e bağlı Genel İş Sendikası Genel Başkanı Remzi Çalışkan, ‘Öncelikle ifade edelim ki bu açıklamalardan önce yüz binlerce taşeron şirket işçisini ilgilendiren bir konunun doğrudan muhatapları olan sendikalarla müzakere edilerek alacak adımların olgunlaştırılması gerekirdi. Ancak böyle bir süreç işlememiş ve taşeron işçilerin yıllardır süren kadro beklentisi günlük siyasete konu edilmiştir. Belediye hizmetlerinde çalışan işçilerin kadro beklentisi boşa çıkarıldı. Belediye hizmetlerinde çalışan yaklaşık 500 bin işçi kamu istihdamının güvencesi dışına atılarak yine güvencesizliğe ve belirsiz çalışma koşulları ile belirsiz bir geleceğe mahkum edildi’ dedi.İşçilerin belediyelerdeki işverenlerinin insafına bırakıldığına vurgu yapan Çalışkan, şöyle devam etti: Açıklamalar dikkatle incelendiğinde sadece merkezi idarelerde işçilere kadro verileceği; belediye ve il özel idarelerinde çalışan işçilerin kadrosuz bırakıldığı; kamu iktisadi teşekküllerinde çalıştırılan taşeron işçilerin ise düzenlemede kendilerine hiç yer bulamadıkları anlaşılmaktadır. Düzenleme bu şekilde yasalaşırsa Anayasanın eşitlik ilkesi de göz ardı edilmiş olacaktır. Hükümet’ten başlıca talebimiz kadro konusunda sergilenen ayrımcı anlayışı terk ederek merkez-yerel demeden kamuyu bütün olarak ele alması ve belediye hizmetlerinde çalışan taşeron şirket işçileri ile belediye iktisadi teşekkülü işçilerine de güvenceli kamu kadrolarını açmasıdır.Merkezi yönetim kurumlarındaki taşeron şirket işçileri 657/4-d kapsamına alınma sürecinin şeffaf yürütülmesi gerektiğine de vurgu yapan Çalışkan ‘Merkezi yönetim kurumlarına alınacak işçilerin şu anda çalıştıkları şirketlerin; hizmet verilen kurumlar ile işçilerin isimlerinin yayımlanmasını ve kaç işçinin bu işlemden yararlanacağını bilmek kamuoyunun temel beklentisidir. Bunun için işçi konfederasyonları temsilcilerinin değerlendirme ve kadroya alınma sürecine dahil edilmesiyle kadro işlemleri konusunda toplumsal mutabakat sağlanması mümkün kılınacaktır. Kadro işlemleri için komisyon kurulmasını talep ediyoruz. Bu yapılmazsa bize kamudaki taşeron işçiler arasında neden ayrım yapıldığını sorgulamak kalır’ diye konuştu.