Belediye mizah dergisi çıkardı

İzmir'de Bayraklı Belediyesi, mizah dergisi çıkardı. Karikatürlerin yer aldığı derginin çizerlerinin çoğunun belediye kursiyerleri olması dikkat çekti

Bayraklı Belediyesi'nin üç ayda bir çıkardığı 31 sayfalık mizah dergisinin kapağı '1 Mayıs' temalı karikatürle çıktı. Çizerlerinin çoğunun belediye kursiyerleri olduğu dergi, Türk karikatürünün önemli isimlerinden Eflatun Nuri anısına çıkarıldı. Renkli çizimlerin yer aldığı dergiye şiirler de konuldu. Bayraklı Belediye Başkanı CHP'li Hasan Karabağ, "Dergimizdeki karikatürler güldürüyor, eğlendiriyor aynı zamanda farklı konularla ilgili sizleri düşünmeye sevk ediyor. Tek bir karikatürle çok şey anlatmak mümkün oluyor. Bu da mizahın gücünü bize gösteriyor" dedi.







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