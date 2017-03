Belediye üniversite işbirliğiyle halk sağlığına katkı

Sağlık Halk Kongresi, Ege Üniversitesi ile Bornova Belediyesi işbirliğinde üçüncü kez düzenlendi

Bornova Belediyesi Kültür Merkezi’ndeki kongrede vatandaşların en çok merak ettiği sağlıkla ilgili konularda akademisyenler sunumlar yaparak bilgi verdi. Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila Sağlık Halk Kongresi’nin üç yıldır Bornova Belediyesi işbirliğiyle yapıldığını hatırlatarak, “Kongremizle her yıl daha çok vatandaşımıza ulaşarak sağlıklarını korumalarına katkıda bulunuyoruz” dedi



Vatandaşların en çok merak ettiği sağlık sorunlarının ele alındığı 15. Sağlık Halk Kongresi Ege Üniversitesi ile Bornova Belediyesi işbirliğinde Büyükpark içindeki Bornova Belediyesi Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Türkiye’nin halka yönelik olarak yapılan ilk kongresi olan Sağlık Halk Kongresi’nde toplumun her kesimini etkileyen hastalıklar konusunda uzman öğretim üyeleri sunumlar yaparak bilgi verdi.





Stantlarda ücretsiz sağlık hizmeti



Kongrede, Tıp Fakültesi öğrencileri de dileyen katılımcıların kan şekerlerini ve tansiyonlarını ölçerek tavsiyelerde bulundu. Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri de diş ve ağız taraması yaptı.





2 günde 7 oturum



Yoğun ilgi gören kongrede, “Gluten nedir, ne değildir”, “Bu reflü, neden röfle kadar moda”, “Ağız ve diş sağlığı implantlar”, “Çarpıntı nedir”, “Otizmin erken tanısı”, “Menopoz nedir”, “Sağlıklı yaşam için egzersiz nasıl yapılmalıdır” başlıklarında oturumlar düzenlendi. Vatandaşlar konuşmaların ardından merak ettikleri konular hakkında sorular sordu. Bornova Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Hamamcılar da, Bornova Belediyesi’nin hizmete açtığı Diyet Kafe’de verilen hizmetleri, “Glutensiz ürünlere erişim” başlıklı sunumuyla anlattı.



Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, “Önemli bir hizmeti yerine getirmeye çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın katıldığı, sorularını birebir yönelttiği bir etkinlik yapıyoruz. Bu kongrenin konularını belirlerken, öncelikle anketler yaparak vatandaşlarımızın isteklerini belirliyoruz. Anket sonuçlarını üniversitemizle paylaşıyoruz. Bir yıl boyunca hazırlık yapıp iki günlük kongre boyunca da çok önemli bir hizmet veriyorlar. Kongremizle her yıl daha çok vatandaşımıza ulaşarak sağlıklarını korumalarına katkıda bulunuyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.



İlki 15 yıl önce Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Ana Bilim Dalı tarafından düzenlenen Kongre, üç yıldır Bornova Belediyesi’nin ev sahipliği ve işbirliğinde yapılıyor.