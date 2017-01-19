Belediyede masa tenisi turnuvası

Karşıyaka Belediyesi'nin, çalışanlarını spora teşvik etmek ve sosyal ilişkileri güçlendirmek amacıyla düzenlediği 'Masa Tenisi Turnuvası'nda 20 personel mücadele etti

Muharrem Candaş Spor Salonu'nda çekişmeli müsabakalara imza atan katılımcılar, performanslarıyla göz doldurdu. Organizasyona katılmayan belediye çalışanları da izleyici olarak arkadaşlarına destek verdi. İki gün süren turnuva sonunda, erkekler ve genel klasmanda Fen İşleri Müdürlüğü'nden Murat Tahtacıoğlu birinci oldu. Kadınlarda da Destek Hizmetler Müdürlüğü'nden Pınar Güler adını zirveye yazdırdı. Dereceye giren katılımcılara törenle madalya ve kupaları takdim edildi.



Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, "Örnek bir organizasyona imza atan çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyor, hepsini kutluyorum. Personelimiz arasındaki birlik ve dayanışma ruhunu geliştirmek, sportif faaliyetleri özendirmek amacıyla farklı branşlarda turnuvalar düzenlemeye devam edeceğiz" dedi.