Belediyeler OSB'lere vergi muafiyetinden rahatsız

Organize Sanayi Bölgeleri'nin emlak vergisi, tapu harcı ve TRT payından muaf olacağı yönündeki çalışmaları tamamlayan hükümetin tasarıyı önümüzdeki günlerde Meclis'e getirmesi bekleniyor. İzmirli belediyelerin ise OSB'lerin emlak vergisi ve tapu harcı muafiyetinden şikayetçi oldukları ortaya çıktı. Bu süreçten bazı belediyelerin şikayetçi olduğunu doğrulayan AKP İzmir Milletvekili Necip Kalkan, belediyelerin bu rahatsızlıklarının giderilmesi için hükümetin yeni çalışmaları olduğunu belirtti

Ali Budak- Hükümet yapacağı düzenlemeyle

OSB'lere çok sayıda kolaylık geliyor

OSB'ler için emlak vergisi muafiyeti, tapu harçları ve TRT payının alınmaması yönünde planlanan süreç hakkında konuşan AKP İzmir Milletvekili ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi Ve Teknoloji Komisyonu Üyesi Necip Kalkan, 'Türkiye'nin büyümesi ve gelişmesi lazım. Türkiye'deki işsizlik oranının İzmir'i de baz aldığınızda çok yüksek olduğunu görüyoruz. Türkiye'nin büyümesi demek ihracatımızın arttırılması anlamına gelir. İhracatı arttırma yolları da yatırımların büyütülmesi ve yatırımcılara kolaylıklar sağlamakla mümkündür. Yatırımcılara daha kolay ve daha ucuz şartlar sağlandığında dünyadaki rakipleriyle daha kolay rekabet edebilirler. Bu imkanları vermek gerekiyor. Türkiye üretimde kaliteyi tutturuyor ama fiyatı tutturmada zorlanıyor. Bunun için de emlak vergisi muafiyeti, TRT payı ve tapu harçlarının kaldırılması yönünde kolaylıklar sağlıyoruz. Tabi sadece bunlardan oluşmuyor. Bunun dışında da çok sayıda kolaylık sağlayacağız. Bu konuda çok sayıda destek öngörüyoruz. Önümüzdeki günlerde Meclis'te konuyla ilgili açıklama da yapacağım. Sanayicinin birim maliyetini düşürmeyi ve dünya pazarlarında yeni pazarlar elde etmek ve mevcut pazarlarımızı korumayı hedefliyoruz' dedi.

'Belediyelerin mağduriyetleri için de çalışma yapacağız'

Bu düzenlemeyi hükümetin kendi başına yapmadığını ve sektör temsilcileriyle görüşmeler sonucunda karar verildiğini belirten Kalkan, şöyle devam etti: İhracatı, üretimi destekleyen bütün birimlerin temsilcileriyle görüşüldü ve ona göre bu karar alındı. Hükümet neleri uygularsak ihracatçıya kolaylıklar sağlarız düşüncesinden yola çıkarak hareket etti. Bu süreçten şikayetçi olan belediyeler de var. Haklı da olabilirler. Ama bu konuyu hükümete anlattık. Hükümet, yeni belediye kanunuyla belediyelere de kolaylıklar getireceklerini ve ortadaki mağduriyeti önleyecekleri yönünde açıklamada bulundu. Durum bundan ibaret. Yenilik yapmadan ilerlemek mümkün değil. Bu da yapacağımız yeniliklerdendir. Ortada oluşan mağdurların sorunlarını çözecek tedbirler de bugün yarın ortaya konacak.

'İşsizliğe çözüm bulmak istiyoruz'

Özellikle sanayi bölgesi belediyelerinin bu konudan çok etkileneceğini ancak yarı kamusal oldukları için çözüm üretileceğini de söyleyen CHP İzmir Milletvekili ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi Ve Teknoloji Komisyonu Üyesi Tacettin Bayır ise konuyla ilgili şunları söyledi: Burada önemli olan sanayideki üretimin arttırılarak işsizliğin sona erdirilmesi hedefleniyor olması. Bu nedenle de sanayici ve yatırımcının önünü açmaya çalışıyoruz. İşsizliğin dönüp takıldığı yer belediye oluyor. İzmir'de 250 bin işsiz var ve 40 bini üniversite mezunu. İşsizlere iş alanı açmak durumundayız. Bunun içinde yatırımcıların yeni fabrikalar kurması gerekiyor. Bu nedenle bu verginin kaldırılması teklifine işsizliği göz önünde bulundurarak itiraz etmedik.

Mağduriyeti hükümet engellemek zorunda

Belediyelerin gelir kaybının da başka kaynaklardan takviye edilmesi gerektiğine vurgu ayapan Bayır, 'Çiğli Belediyesi'yle konuyla ilgili görüştüm ve emlak vergisinden gelirlerini bildirmelerini istedim. Belediyelerin etkilendiği miktarı da hükümetin göndermesi gerekiyor. Çünkü belediyeler gelir ve gidere göre bütçe oluşturur. Devlet de belediyelere kişi başına gelir vergisi öder. Kamusal belediye gelirlerinin bütçelerinde harç ya da emlak vergisi olarak aldıkları rakamlarda eksilme olacağını hükümet biliyor ve ona göre de bu payı arttırmak zorunda. Bu yönde çalışmalar yapılacak. Bu nedenle de bir mağduriyet söz konusu olmayacak gibi görünüyor. Şu anda her şey teorikte ve pratiğe dökülen bir şey yok' dedi. - Hükümet yapacağı düzenlemeyle OSB 'lere emlak vergisi, tabu harcı ve TRT payı muafiyeti getirecek. Çalışmaların en kısa sürede tamamlanacağı ve birkaç gün içinde getirilecek düzenlemenin açıklanması beklenirken, belediyeler muafiyete ciddi gelir kayıpları olacağı için karşı çıkıyor. Belediyeler süreci yakından takip ederken açıklanacak olası karar sonrası itirazlarını dile getirmeyi planlıyor. Hükümetin belediyelerin rahatsızlığının farkında olduğunu ifade eden AKP İzmir Milletvekili Necip Kalkan, belediyeler için de çalışma yapıldığını ve yakında bu konuda da gerekli açıklamaları yapacaklarını söyledi.OSB'ler için emlak vergisi muafiyeti, tapu harçları ve TRT payının alınmaması yönünde planlanan süreç hakkında konuşan AKP İzmir Milletvekili ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi Ve Teknoloji Komisyonu Üyesi Necip Kalkan, 'Türkiye'nin büyümesi ve gelişmesi lazım. Türkiye'deki işsizlik oranının İzmir'i de baz aldığınızda çok yüksek olduğunu görüyoruz. Türkiye'nin büyümesi demek ihracatımızın arttırılması anlamına gelir. İhracatı arttırma yolları da yatırımların büyütülmesi ve yatırımcılara kolaylıklar sağlamakla mümkündür. Yatırımcılara daha kolay ve daha ucuz şartlar sağlandığında dünyadaki rakipleriyle daha kolay rekabet edebilirler. Bu imkanları vermek gerekiyor. Türkiye üretimde kaliteyi tutturuyor ama fiyatı tutturmada zorlanıyor. Bunun için de emlak vergisi muafiyeti, TRT payı ve tapu harçlarının kaldırılması yönünde kolaylıklar sağlıyoruz. Tabi sadece bunlardan oluşmuyor. Bunun dışında da çok sayıda kolaylık sağlayacağız. Bu konuda çok sayıda destek öngörüyoruz. Önümüzdeki günlerde Meclis'te konuyla ilgili açıklama da yapacağım. Sanayicinin birim maliyetini düşürmeyi ve dünya pazarlarında yeni pazarlar elde etmek ve mevcut pazarlarımızı korumayı hedefliyoruz' dedi.Bu düzenlemeyi hükümetin kendi başına yapmadığını ve sektör temsilcileriyle görüşmeler sonucunda karar verildiğini belirten Kalkan, şöyle devam etti: İhracatı, üretimi destekleyen bütün birimlerin temsilcileriyle görüşüldü ve ona göre bu karar alındı. Hükümet neleri uygularsak ihracatçıya kolaylıklar sağlarız düşüncesinden yola çıkarak hareket etti. Bu süreçten şikayetçi olan belediyeler de var. Haklı da olabilirler. Ama bu konuyu hükümete anlattık. Hükümet, yeni belediye kanunuyla belediyelere de kolaylıklar getireceklerini ve ortadaki mağduriyeti önleyecekleri yönünde açıklamada bulundu. Durum bundan ibaret. Yenilik yapmadan ilerlemek mümkün değil. Bu da yapacağımız yeniliklerdendir. Ortada oluşan mağdurların sorunlarını çözecek tedbirler de bugün yarın ortaya konacak.Özellikle sanayi bölgesi belediyelerinin bu konudan çok etkileneceğini ancak yarı kamusal oldukları için çözüm üretileceğini de söyleyen CHP İzmir Milletvekili ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi Ve Teknoloji Komisyonu Üyesi Tacettin Bayır ise konuyla ilgili şunları söyledi: Burada önemli olan sanayideki üretimin arttırılarak işsizliğin sona erdirilmesi hedefleniyor olması. Bu nedenle de sanayici ve yatırımcının önünü açmaya çalışıyoruz. İşsizliğin dönüp takıldığı yer belediye oluyor. İzmir'de 250 bin işsiz var ve 40 bini üniversite mezunu. İşsizlere iş alanı açmak durumundayız. Bunun içinde yatırımcıların yeni fabrikalar kurması gerekiyor. Bu nedenle bu verginin kaldırılması teklifine işsizliği göz önünde bulundurarak itiraz etmedik.Belediyelerin gelir kaybının da başka kaynaklardan takviye edilmesi gerektiğine vurgu ayapan Bayır, 'Çiğli Belediyesi'yle konuyla ilgili görüştüm ve emlak vergisinden gelirlerini bildirmelerini istedim. Belediyelerin etkilendiği miktarı da hükümetin göndermesi gerekiyor. Çünkü belediyeler gelir ve gidere göre bütçe oluşturur. Devlet de belediyelere kişi başına gelir vergisi öder. Kamusal belediye gelirlerinin bütçelerinde harç ya da emlak vergisi olarak aldıkları rakamlarda eksilme olacağını hükümet biliyor ve ona göre de bu payı arttırmak zorunda. Bu yönde çalışmalar yapılacak. Bu nedenle de bir mağduriyet söz konusu olmayacak gibi görünüyor. Şu anda her şey teorikte ve pratiğe dökülen bir şey yok' dedi.