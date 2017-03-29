Belediyenin kursuna gitti, kendi işini kurdu

İzmir'in Konak Belediyesi'nin açtığı meslek edindirme kursları, kadınları iş sahibi yapıyor. Kursa katılan 2 çocuk annesi 41 yaşında Semra Akgün de 'estetisyenlik' kursunu bitirdikten sonra güzellik merkezi açtı

Semra Akgün, eşinin işleri kötü gidince ekonomik anlamda katkı koymak için geçen yıl CHP'li Konak Belediyesi'nin Eşrefpaşa Semt Merkezi'nde açtığı 'estetisyenlik' kursunu başarıyla tamamlayarak sertifika aldı. 8 ay süren kursun ardından 3 ay da makyaj ve lazerli epilasyon eğitimi gördü.Bu yılın başında da hayalini kurduğu güzellik merkezini açtı, işinin patronu oldu. Eşrefpaşa Semtinde açtığı merkeze, masallarda kendi küllerinden doğan efsanevi kuşun adını vererek 'Anka' koydu. Güzelleşmek isteyen kadınlara hizmet vermeye başlayan Semra Akgün, sunduğu kaliteli hizmet ve güleryüzle kısa sürede yoğun ilgi gördü. Aile bütçesindeki yaraları sardıktan sonra para biriktirmeye başlayan Akgün, şunları söyledi:



"Anka kuşu gibi küllerimizden doğduk. Ben de iş yerimin adını o nedenle Anka Güzellik Merkezi koydum. Çok mutluyum, semtteki kadınlar beni benimsedi. 20 yıllık kuaförlerini bırakıp gelenler oldu. Kurs çok iyiydi orada çok şey öğrendim."