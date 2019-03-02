BELGEM'den akıl ve zekâ oyunları yarışması

Verdiği kurslarla Bornovalı öğrencilerin okul derslerine destek olup sınavlara hazırlayan BELGEM (Bornova Belediyesi Gençlik Merkezi), iki yıl önce başlatılan Dost Bilimevi Etkinlik Atölyeleri ile  sosyal etkinliklere de imza atıyor. Yapılan çalışmalar kapsamında son olarak Akıl ve Zekâ Oyunları Yarışması düzenledi.

02 Mart 2019 Cumartesi 11:11

Bornova Belediyesi  Dost Bilimevi BELGEM 1. Akıl ve Zeka Oyunları Yarışması adıyla yapılan yarışma, Prof. Dr. Türkel Minibaş Gençlik Merkezi'nde Abalone, swish, surakarta oyunlarında gerçekleşti. Bornova'daki resmi ve özel okulların 5, 6 ve 7. sınıflarından 88  öğrencinin katıldığı yarışmalarda büyük heyecan yaşandı.

Abolone kategorisinde birinciliği Reşat Turhan Ortaokulu'ndan Batın Yılmaz, İkinciliği aynı okuldan Aslıhan Turgut kazandı. Rota Koleji'nden Atakan Danişment üçüncü oldu. Swish'te kategorisinde Rota Koleji'nden Yağız  Azır birinci, Mediha Mahmutbey Ortaokulu'ndan Ege Kaya ikinci, Yavuz Selim Orta Okulu'ndan Uğur Şengönül üçüncülüğü elde etti. Surakarta'da ise Yavuz Selim Orta Okulu'ndan Emir Ege Tozar ilk sırada yer alırken, Çamdibi Kordon Birlik Orta Okulu'ndan Hüseyin Davut ikinci, Mediha Mahmutbey Orta Okulu'ndan Özge  Dayıoğlu ise üçüncü oldu.

Yarışmanın sonunda derece giren öğrencilerin ödüllerini Bornova Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Akkaya verdi. Ayrıca tüm katılımcılara satranç takımı hediye edildi.

Etiketler; #Akıl ve Zekâ Oyunları Yarışması #belgem #gençlik merkezi #bornova belediyesi
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