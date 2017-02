Aşk şarkılarının unutulmaz bestecisi ve yorumcusu Özdemir Erdoğan, Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi'ni dolduran İzmirlilere unutulmaz bir konser verdi. 76 yaşındaki ünlü sanatçı 'Ben de İzmir gibiyim; serde yiğitlik var' diye konuştu

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi (AASSM), aşk şarkılarının güçlü yorumcusu Özdemir Erdoğan’ın melodileri ile yankılandı. İzmirlilere Zafer Çebi Senfonik orkestrası eşliğinde unutulmaz müzik ziyafeti yaşatan 76 yaşındaki büyük usta, “Bir adada oturur gibi bestelerimi bir şişenin içine koyup denize attım, yıllar içinde herkes dinledi" diye konuştu. Kendi besteleri, Türk Sanat Müziği eserleri ve türkülerin yanısıra “I’ve Got You Under My Skinö ve “You Make Me Feel so Youngö gibi dünya caz klasiklerinden çok özel parçaları da seslendiren Özdemir Erdoğan ayakta alkışlandı.



İZMİR SEYİRCİSİNE ÖVGÜ



Konsere hem İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi’ne hem de İzmirlilere teşekkür ederek başlayan ünlü sanatçı “Ben İzmir gibiyim. İzmir düşmana kurşunun sıkıldığı ilk yer; ben de öyleyim, serde yiğitlik var" dedi. “Dağlar Dağlar" şarkısını AASSM Büyük Salonu dolduran bin 200 seyirciyle birlikte söyleyen Erdoğan, İzmirli müzikseverlere “Ben böyle bir dinleyici görmedim. Ellerinizle ritmi bile mükemmel tutuyorsunuzö sözleriyle övgü yağdırdı.



HÜZÜN VE KAHKAHA BİR ARADA



Unutulmaz bir müzik ziyafetinin yanı sıra, zaman zaman Stand-Up gösterisi kıvamındaki esprileriyle de izleyicilere kahkahalar attıran Özdemir Erdoğan, sık sık popüler kültüre gönderme yaptı. “Bana Ellerini Verö ve “Sevdim Seni Bir Kere" gibi unutulmaz eserleriyle duygulu anlar yaşatan usta sanatçı, caz müzikteki performansıyla da büyük beğeni topladı. Amerika Birleşik Devletleri’nde 12 konser verdiğini ve orada 30-40 İngilizce caz parçası söylediğini hatırlatan Erdoğan, “Sonra dedim ki, ‘ben Türkçe caz yapacağım, Bence her milletin kendi cazcısı olmalı" şeklinde konuştu ve Aşık Veyseli’in “Uzun İnce Bir Yoldayım" parçasını caz tarzında yorumladı.

Kaynak: