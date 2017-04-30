Bereket salatası yaptı

Sahrap Soysal Olıvtech Fuarı'nda, zeytinyağıyla ilgili hem bilgiler verdi hem de yaptığı bereket salatasının sırlarını paylaştı

Gurme İzmir-Olıvtech 7. Zeytin, Zeytinyağı, Süt Ürünleri, Şarap ve Teknolojileri Fuarı'na katılan Sahrap Soysal, Ünlü Şeflerle Yemek Şöleni etkinliğinde ziyaretçilere keyifli anlar yaşattı. Enginar tatlısı tarifiyle yemek etkinliğe başlayan Sahrap Soysal İzmir'in Anadolu'ya ışık saçan bir kent olduğunu söyledi.





“İzmir'i anlamak için İzmir'de yaşamak lazımö diyen Soysal, anılarını fuar ziyaretçileriyle paylaştı. Karadenizli olduğu için zeytinyağıyla 40'lı yaşlarda tanıştığını söyleyen Soysal, “Zeytin bir meyvedir zeytinyağı da meyve suyudur" dedi. Aynı gün Olivtech Fuarı kapsamında düzenlenen 'Zeytinli Sohbetler'in konuğu olan Canan Karatay'ı da anımsatan Soysal, “Hocamız gitti tuzumuzu salataya ekliyoruz diyerek" ziyaretçileri güldürdü. Sahrap Soysal, yemek etkinliğinde bereket salatasını yaparken bir yandan da fuar ziyaretçilerine salata sosu yapmanın püf noktalarını anlattı. Soysal, yemeği hazırladıktan sonra ziyaretçilere ikram etti.

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