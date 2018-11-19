Bergama Antik Kenti girişinde yangın

İzmir'in Bergama ilçesinde bulunan Bergama Antik Kenti girişindeki hediyelik eşya dükkanlarından birinde, elektrik kontağından çıktığı sanılan yangın, bitişikteki 4 iş yerine sıçradı. Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, 5 dükkanda hasar meydana geldi

Bergama Antik Kenti girişinde yangın
19 Kasım 2018 Pazartesi 13:26

Bergama Antik Kenti girişinde sıralı bulunan ve hediyelik eşya satışı yapılan dükkanların birinde, saat 03.00 sıralarında, yangın çıktı. Antik Kent'in bekçisi, alevleri fark edip, itfaiyeye haber verdi. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek, bitişikteki 4 hediyelik eşya dükkanına sıçradı. Elektrik kontağından çıktığı sanılan yangına müdahale için bölgeye Bergama'nın yanı sıra Kınık ve Dikili'den de itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, su sıkarak yaklaşık 2 saatte alevleri söndürdü. Dükkanlarda büyük oranda hasar meydana geldi. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #bergama #bergama yangın
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