Bergama-Ayvalık yolu heyelan nedeniyle kapandı

İzmir'de etkili olan sağanak yağmur nedeniyle Bergama-Ayvalık karayolunda heyelan meydana geldi

Sağanak yağış İzmir'i etkisi altına aldı. Yağış nedeniyle dün akşam saatlerinden Bergama'daki Kozak Mahallesi'nde heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle Bergama-Ayvalık yolu da trafiğe kapatıldı. Devlet Su İşleri ve Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri yolu açmak için çalışma başlattı.