Bergama-Ayvalık yolu heyelan nedeniyle kapandı

Sağanak yağış İzmir'i etkisi altına aldı. Yağış nedeniyle dün akşam saatlerinden Bergama'daki Kozak Mahallesi'nde heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle Bergama-Ayvalık yolu da trafiğe kapatıldı. Devlet Su İşleri ve Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri yolu açmak için çalışma başlattı.
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