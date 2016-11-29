Bergama-Ayvalık yolu heyelan nedeniyle kapandı

İzmir'de etkili olan sağanak yağmur nedeniyle Bergama-Ayvalık karayolunda heyelan meydana geldi

Bergama-Ayvalık yolu heyelan nedeniyle kapandı

Sağanak yağış İzmir'i etkisi altına aldı. Yağış nedeniyle dün akşam saatlerinden Bergama'daki Kozak Mahallesi'nde heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle Bergama-Ayvalık yolu da trafiğe kapatıldı. Devlet Su İşleri ve Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri yolu açmak için çalışma başlattı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #heyelan #bergama heyelan
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