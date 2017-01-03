Bergama'da 17 kişiye FETÖ gözaltısı

İzmir'in Bergama ilçesinde, Fethullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik polisin düzenlediği operasyonda 17 kişi gözaltına alındı

15 Temmuz darbe girişimi sonrası başlatılan FETÖ/PDY operasyonları devam ediyor. Operasyonlar kapsamında Bergama İlçe Emniyet Müdürlüğü 25 adreste eş zamanlı arama yaptı. Aynı zamanda 17 kişi de FETÖ/PDY ile ilişki iddiasıyla gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Bergama Orman İşletme Müdürlüğü'nde çalışan bir işçi ile birlikte, bir esnafın, iki memurun, emekli bir imamın ve ev kadınlarının olduğu belirtildi. Gözaltına alınan şüpheliler polisler tarafından İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.





