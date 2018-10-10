Bergama'da bilim çalıştayı

Asklepios Bilim Eğitim Derneği, Bergama’da geniş katılımlı bir çalıştay düzenliyor. Dernek Başkanı Ahmet Kandemir, birikimleri ve tarihi tıp dünyası ile paylaşarak geçmişe ışık tutacak, tarihte İzmir’in bir bilim kenti olduğunu, bugün ve gelecekte de böyle olması için çalıştıklarını söyledi

Bergama, insanlığın tıbbı keşfettiği topraklar. ‘Ölümün girmesi yasak!’ olduğuna inanılan, tıbbın tanrısı kabul edilen Asklepios’u ve Asklepion’da yetişen spor hekimi eczacılığın babası Galenos’u da bağrında büyütmüş ve dünyaya sunmuş arkeoloji zengini, tarihi bereketli antik

bir kent.

Dernek Başkanı Kandemir bu değerli tarihi birikimler ile topraklarımızdan geleceğe bir bilim vasiyet eden tıp bilimini, dünün Pergamon’u, bugünün Bergamasında Asklepios’un, şifa yurdu Asklepion’da manevi bir buluşma ile bir araya getireceklerini belirterek, Birikimleri ve tarihimizi tıp dünyası ile paylaşarak geçmişe ışık tutacak, tarihte İzmir’in bir bilim kenti olduğunu, bugün ve gelecekte de böyle olması için çalışacaklarını söyledi. Bu seçkin buluşma, ‘Asklepion’lar da yetişen tüm hekimlerin anısına’ tıp tarihinin onuruna bir buluşma olacak. İlk yılında ulusal, sonraki yıllarda uluslararası bir buluşma olacak organizasyon, Bergama’nın daha ileri gitmesi ve dünyada bir marka kent olması için akademisyenler, sanat, tarih, basın, iletişim ve iş dünyasından kişilerin katılacağı ‘Bergama Çalıştayı’ı 25 Ekim 2018 Perşembe

günü gerçekleştirilecek.

Bir bilim kurulunun yürüteceği ‘Asklepios Tıp Zirvesi’ ise 26 Ekim 2018 Cuma günü Bergama Kültür Merkezi’nde yapılacak.

Etkinlik programı

25 Ekim 2018, Bergama Çalıştayı

10.00 - Birinci Oturum

-Bergama kent tarihi envanterinin oluşturulması

-Bergama tıp tarihi müzesi kurulması

(Digital)

- Bergama tanıtımı marka planlaması

-Bergama tarihi ve kültürel coğrafi işaretleri

-Bergama tarih, kültür ve turizmi ile bölge kalkınma planı

-‘Sağlık Turizmi’ne yönelik kalkınma hedefleri belirlenmesi

12.00 - Birinci Oturum Sonu

12.30 - Öğle Yemeği

14.00 - İkinci Oturum

-Sunum, önerilerin, çalışmaların toplanması

-Değerlendirilmesi

17.00 - Kapanış

26 Ekim 2018 Asklepıos Tıp Tarihi Zirvesi

10.00 - Dr. Murat Tozan

-Bir Sağlık Kenti Olarak Antik Pergamon

11.00 - Prof. Dr. Tamer Akça

-Bergama Asklepion’u ve Tapınak Tıbbı

12.30 - Öğle Yemeği Arası

14.00 - Rehber-Arkeolog Akın Aykurt

-Gladyatörlerin ve Gymnasium Spor Hekimi Galenos

15.00 - Rehber - Tıp Dr. Kerem Özbaş

-Tıbbın Anadolu’daki Kökleri

16.00 - Arkeolog - Bülent Türkmen

-UNESCO Dünya Mirası Bergama 17.15 - Bergama Müzesi Gezisi