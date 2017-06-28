Bergama'da feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı

İzmir'in Bergama İlçesi'nde, kavşakta bir otomobilin çarptığı motosiklette kasksız oldukları belirtilen sürücü 68 yaşındaki Cemil Sarıkaya ağır yaralanırken, arkasında oturan eşi 61 yaşındaki Kifaye Sarıkaya öldü

Kaza, İzmir-Çanakkale Karayolu'nun Bergama Tekkedere Kavşağı'nda, Ramazan Bayramı'nın son günü saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Eşi ile Bergama'dan kırsal Tekkedere Mahallesi'ne bayram ziyaretine giden Cemil Sarıkaya yönetimindeki 35 VTM 94 plakalı motosiklete, Vehbi Dipçin (73) yönetimindeki 45 VU 646 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle sürücü Cemil Sarıkaya ile arkasında oturan eşi Kifaye Sarıkaya asfalta fırladı. Kask takmadıkları belirtilen Kifaye Sarıkaya olay yerinde yaşamını yitirirken, eşi Cemil Sarıkaya ağır yaralandı. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin haber vermesiyle gelen ambulansla Bergama Dr. Faruk İlker Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sarıkaya, ilk müdahalenin ardından Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Sarıkaya'nın hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. Kifaye Sarıkaya'nın cesedi ise savcı ve jandarmanın olay yerindeki incelemelerinin ardından, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.



Jandarma kazanın ardından otomobil sürücüsü Vehbi Dipçin'i gözaltına aldı. Zeytindağ Jandarma Karakolu'na götürülen Dipçin'in, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.