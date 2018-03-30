Bergama'da hasta yakınları için konuk evi

Bergama Belediyesi tarafından hasta yakınlarına kucak açarak tedavi sürecinde onlara destek olabilecek yeni bir sosyal yardımlaşma örneği 'Hasta Yakını Konuk Evi' yapılıyor

Sağlık hizmeti alabilmek için Bergama Dr. Faruk İlker Devlet Hastanesi'ne gelen yüzlerce vatandaşın, uzun süren tedavi süreçlerinde barınma ihtiyaçlarını karşılayabilmek ve hasta yakınlarına destek olabilmek amacıyla yapımına başlanılan 'Hasta Yakını Konuk Evi' Projesi'nde çalışmalar devam ediyor. İslamsaray Mahallesi'nde Bergama Dr. Faruk İlker Devlet Hastanesi karşısında yapımı devam eden projenin muhtemel bitim tarihi Haziran 2018 olacak.



Sosyal yardımlaşma örneği



Proje ile insana yatırım yaptıklarını belirten Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç, 'Her gün yüzlerce vatandaşımız sağlık hizmeti alabilmek için Bergama Devlet Hastanesi'ne geliyor. Ne yazık çoğu vatandaşımız uzun tedavi sürecinde barınma sorunu yaşıyor. Bu nedenle yapılacak olan konuk evi ile tedavi sürecindeki hastalarımızın yakınlarına destek olurken, ekonomik yüklerini de azaltmış olacağız. Maddi imkânsızlıklar nedeniyle konaklama imkânı ya da kalacak yeri olmayan hasta ve yakınlarına sağlıklı bir ortam sağlayacağız. Bu proje insana yatırım yapan, merkeze insanı koyan, hiçbir siyasi amacı olmayan bir sosyal yardımlaşma örneği' dedi.

300 iş gününde yani Haziran 2018 tarihinde tamamlanması beklenen hasta konuk evinde, asma katları olan ve kullanım alanları 70 ile 250 metrekare arasında değişen 8 adet iş yeri, konaklama amaçlı kullanılacak alanda 10 adet oda (banyolu, mefruşatlı) ve asma katında yemek alanı bulunacak. Konuk evi toplam 25 araçlık otoparka da sahip olacak.



