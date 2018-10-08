Bergama'da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

İzmir’in Bergama ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında iki kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı

Bergama'da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı
08 Ekim 2018 Pazartesi 14:54

Çanakkale istikametinde seyreden Ali Derin yönetimindeki 45 VD 645 plakalı otomobil, Bergama-Dikili yolunun 15. kilometresinde karşı şeride geçerek Ramazan Gezgin idaresindeki 45 VT 901 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, otomobilde sıkışan Cemile Gezgin olay yerinde, eşi Ramazan Gezgin ise ağır yaralı kaldırıldığı Bergama Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.

Diğer otomobilde bulunan ve ağır yaralanan Ali-Birsen Derin çifti ise Bergama Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle Bergama-Çanakkale karayolu bir süre ulaşıma kapandı.


Kaynak: AA
Etiketler; #izmir #bergama #bergama trafik kazası
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