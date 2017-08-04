Bergama'da kaza: 1 ölü, 2 yaralı

İzmir'in Bergama İlçesi'nde motosiklet gürültüsünden paniğe kapılan sürücünün direksiyon kontrolünü yitirdiği hafif ticari araç şarampole devrildi, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Kaza, dün akşam Bergama- Soma karayolunun Beylerbeyi Çiftliği mevkiinde meydana geldi. Bergama'da fırın sahibi 59 yaşındaki Halim Dağkıran, arkadaşı 46 yaşındaki Önder Filiz ve yanında çalışan Mustafa Çakmak ile işyerini kapatıp 35 VBR 75 plakalı hafif ticari aracıyla yola çıktı. Yolda kendisini sollayan 2 motosikletin çıkardığı gürültüden paniğe kapılıp ani fren yapan Dağkıran, aracın direksiyon kontrolünü yitirdi. Savrulan araç defalarca takla atıp şarampole devrilirken, emniyet kemerleri takılı olmayan 3 kişi yola fırladı. Önder Filiz ve Mustafa Çakmak'ın hafif sıyrıklarla atlattığı kazada Halim Dağkıran yaşamını yitirdi.



Evli ve 2 çocuk babası Halim Dağkıran'ın cesedi otopsi için Bergama Devlet Hastanesi Morgu'na gönderildi.



Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.