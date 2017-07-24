Bergama'da kaza: 5'i çocuk, 11 yaralı

İzmir'in Bergama ilçesinde bir otomobille minibüsün karıştığı kazada 5'i çocuk 11 kişi yaralandı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi

Manisa'nın Soma ilçesinden denize gitmek için ailesi ve komşularıyla İzmir'in Dikili ilçesine gelen Mehmet Ali Sevici (44) yönetimindeki 45 V 6846 plakalı minibüs, dönüş yolunda Bergama'daki Çamköy Kavşağı yakınlarında, ana yola kontrolsüz şekilde çıktığı iddia edilen Muhammed Işık (38) yönetimindeki 45 HC 8890 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, minibüste bulunan sürücü Mehmet Ali Sevici, eşi Hatice Sevici (37), kızları Merve Sevici (17), Melike Sevici (11), oğlu Mahmut Can Sevici (8), komşuları Cennet Acar (48) ve Sibel Koyun (9) ile otomobilde bulunan sürücü Muhammed Işık, Gülay Işık (36), Mehmet Işık(9), Mert Işık (6) yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları Doktor Faruk İlker Bergama Devlet Hastanesi ile Aliağa Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili soruyturma başlattı.