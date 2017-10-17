Bergama'da orman yangını

İzmir Bergama'da bulunan ormanlık alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını söndürmek için çalışmalar sürüyor

İzmir'in Bergama İlçesi'nin Güneşli Mahallesi civarında bulunan ormanlık alanda saat 06.30 civarında yangın çıktı. Yangının nedeni henüz bilinmezken, yangını gören vatandaşlar durumu hemen yetkililere haber verdi.



İhbar üzerine giden ekipler yangına havadan ve karadan müdahale etmeye başladı.



Yangına 3 helikopter, 37 arazöz ve 4 dozer ile müdahale edildiği öğrenildi.



SÖNDÜRÜLDÜ



İzmir'in Bergama İlçesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahalelelerle söndürüldü. Bölgede soğutma çalışması yapıldığı belirtildi. Yangında 3 hektarlık kızılçam ormanı zarar gördü.







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