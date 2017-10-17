Bergama'da orman yangını. Müdahale sürüyor!

İzmir Bergama'da bulunan ormanlık alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını söndürmek için çalışmalar sürüyor

Bergama'da orman yangını. Müdahale sürüyor!

İzmir'in Bergama İlçesi'nin Güneşli Mahallesi civarında bulunan ormanlık alanda saat 06.30 civarında yangın çıktı. Yangının nedeni henüz bilinmezken, yangını gören vatandaşlar durumu hemen yetkililere haber verdi.

İhbar üzerine giden ekipler yangına havadan ve karadan müdahale etmeye başladı.

Yangına 3 helikopter, 37 arazöz ve 4 dozer ile müdahale edildiği öğrenildi.


 


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #bergama #orman yangını
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