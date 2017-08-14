Bergama'da tarihi eser operasyonu

İzmir'in Bergama İlçesi'ndeki bir işyerine yapılan operasyonda çeşitli nitelikte tarihi eserler ele geçirildi

Bergama İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentteki bir işyerinde kaçak yollardan ele geçirilmiş tarihi eser bulunduğunu öğrendi. Bergama Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan arama kararıyla geçen perşembe günü saat 15.00'da adrese operasyon düzenlendi. İşyerinde yapılan aramada 5 bozuk para cüzdanları içerisinde '32 adet eski ok ucu', '80 obje', '8 yüzük', '4 mühür', '380 sikke' ele geçirildi. İşyeri sahibi H.İ.A. (47), gözaltına alındı. Şüphelinin üstünden çıkan sigara paketi içerisinde, sigara kağıdına sarılı içime hazır hale getirilmiş uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen bir madde ele geçirildi. H.İ.A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.