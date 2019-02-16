Bergama'da ustaların konseri

Dünyaca ünlü caz sanatçısı gitarist Timuçin Şahin’in, Amerika’lı Kontrabas ustası Matt Pavolka ve Polonya’nın en iyi bateristlerinden Łukasz Źyta ile birlikte verdiği konser dinleyicilerine muhteşem anlar yaşattı.

Avrupa “Dutch Jazz Competition” birinciliği almış, “Jur Naessens Muziek Prijs” ödüllü ve Deloitte Jazz Award’daki ikincilik ödüllerinin sahibi olan dünyaca ünlü caz sanatçısı Timuçin Şahin’in Amerika’lı Kontrabas ustası Matt Pavolka ve Polonya’nın en iyi bateristlerinden Łukasz Źyta ile birlikte verdiği muhteşem konser beğeniyle izlendi.

Farkındalık oluşturduk

Bergama Kolektif Hayalgücü Müzik Merkezi’nde dünya müziğinin önde gelen isimlerini bir araya toplayarak Bergamalılar ile bir eğitim habitatında buluşturan gitarist, besteci Timuçin Şahin verdiği konser akşamında yaptığı konuşmada; “Bergama Kolektif Hayal Gücü Müzik Merkezi’nin 4. buluşması sona erdi. Beş hafta süren çalışmalarda her yaştan müzisyen ve dinleyici ile muhteşem anlar yaşadık. Uluslararası eğitmenleri, kolektif grup dersi formatında; doğaçlama, enstrüman, müzikal hayal gücü ve beste üzerine atölye çalışmalarında bir araya getirdik. Sosyal adaletsizliğin önüne geçmek için, müzikte eğitim fırsatını herkese sunmaya çalıştık. Derdimiz iyi müzisyen yetiştirmekten daha çok, yaşadığımız gezegendeki sorumluluklar ve iyi vatandaş olma nosyonları konusunda da bir farkındalık da oluşturmaktı. Emeği geçen herkese özelliklerde yüksek sanatın yerelle buluşmasını sağlayan Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç ve çalışanlarına çok teşekkür ediyorum” dedi.

Şahin sözlerini; “Bergama benim için çok özel bir yer. Kendimi burada evimde hissediyorum. Bu olağanüstü şehirde bulunmaktan dolayı kendimi çok şanslı hissediyorum” cümleleriyle tamamladı.