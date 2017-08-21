Bergama ile 'Pergama' kardeş oldu

Bergama Belediyesi ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin eski adı Pergama olan Beyarmudu Belediyesi arasında 'Kardeşlik Protokolü' imzalandı

Bergama Belediyesi Haluk Elbe Toplantı Salonu'nda yapılan imza törenine Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç ve Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip'in yanı sıra her iki belediyenin bazı meclis üyeleri ve birim amirleri katıldılar.İmza töreni öncesi konuşma yapan Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç; "Bizim Beyarmudu ile kardeş şehir olmamızda başlıca etkenlerden birisi tarihsel ortaklığımızdır. Bu ortaklık yıllar önce Bergamalı bir hemşerimizin Kıbrıs'a gidip yerleşmesi ile başlamış. Bugün burada konuğumuz olan Belediye Başkanımızın kimliğinde doğum yeri Pergama yazmaktadır. Bundan sonra aramızda ki bu tarihsel ilişkinin Beyarmudu ve Bergama'da yaşayan vatandaşlarımızın, gençlerimizin, öğrencilerimizin arasında da dostluğa ve kardeşliğe dönüşmesi için elimizden geleni yapacağız. Kültürel etkinliklerimizi ortaklaştıracağız" dedi.



Gönüllerimiz bağlanmış



Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip ise; "Bizim için mutlu bir gün. Tarihsel olarak Beyarmudu'nun eski ismi Pergama'dır. Yıllar önce 1800'lerde Bergama'dan gelen Köşe Hasan adlı kişinin ilk yerleşimi gerçekleştirmesi ile adını Pergama olarak almıştır. 1970'li yıllara kadar bu ismi taşımış ancak daha sonra Kıbrıs'taki birçok Türk Köyünün adı değişirken burası da Beyarmudu olarak değiştirilmiştir. Halk arasında ki ismi halen Pergama'dır. Vatandaşlarımız arasında araştırma yapsak adının tekrar Pergama olmasını isterler diye düşünüyorum. Bizim gönüllerimizin yıllar öncesinden kardeş olarak bağlandığını görüyorum. Bu açıdan çok anlamlı bir kardeşliğe imza atıyoruz" dedi.Konuşmaların ardından iki belediye başkanı kardeş şehir protokolünü imzaladı. Ardından karşılıklı olarak hediyeler verildi. Daha sonra Beyarmudu Belediye Başkanı ve beraberindekiler, Bergama'nın ören yerlerini Akropol'ü, Asklepion'u, Kızıl Avlu'yu ve eski tarihsel mahalleleri gezdiler.