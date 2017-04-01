Bergama köylüsü RES'e karşı çıktı

İzmir’in Bergama İlçesi’nde ki Çamavlu Mahallesi köylüleri Balıkesir ve İzmir İl sınırının kesiştiği merada bir şirket tarafından (Balıkesir Rüzgâr Enerjisinden Elektirik Üretimi Santrali LTD.ŞTİ) yapılmak istenilen Rüzgâr Enerji Santrali (RES) Çevre Bilgilendirme Toplantısı’nın (ÇED) yapılmasına izin vermedi

Çamavlu merkez kahvesinde yapılacak olan ÇED toplantısı öncesi, alanda buluşan Bergama Köylüsü, başta kadınlar olmak üzere, genci, yaşlısı, çocuğu hep bir ağızdan “Meramızı vermeyeceğiz”, “RES yapma boşuna yıkacağız başına” sloganları attılar, “Meramız için RES’leşiriz”, “Başlatma RES’ine”, “RES’ini de al git”, “RES değil, mera ıslah projesi istiyoruz” yazılı dövizler açtılar.



YER SEÇİMİNİ DOĞRU BULMUYORUZ



Bergama Köylülerine destek vermek için gelen Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç; “Burada ki Çamavlu Merası, Bergama Kozak’ın en önemli yaylalarından birisi ve çok önemli bir merası var. Ana geçim kaynağı hayvancılık. Geçtiğimiz yıllarda bu merada TEMA Vakfı, günümüzde de Tarım İl Müdürlüğü tarafından ‘Mera Islah Projesi’ yürütülüyor. Devletin ıslah projesi yürüttüğü bu kadar önemli bir alanda şimdi RES yapılmak isteniliyor. Biz rüzgârdan yapılacak enerjiye, güneşten elde edilecek enerjiye karşı değiliz. Ancak yer seçimlerinin hassasiyetle yapılması gerekiyor. Burada ki doğal yaşama, hayvancılığa, meracılığa zarar verecek bu şirketin faaliyetine tüm köylüler karşı. Bizde onların bu mücadelesine destek vermek için buradayız. Burada yapılmasını uygun bulmuyoruz. Başka bir alanda bu yatırımın yapılması ülke ekonomisi açısından daha doğru olacaktır” dedi.



KABUL EDİLEMEZ BİR DURUM



Bergama Çevre Platformu dönem sözcüsü Erol Engel ise; “Meramız geçmişte TEMA Vakfı’nın ‘Mera Islah Projesi’ yaptığı bir yer. Tarım İl Müdürlüğü de 830 bin bütçeyle burada tekrar ‘Mera Islah Projesi’ başlattı. Tarım Bakanlığı merayı nasıl daha verimli hale getiririz düşüncesi içerisindeyken, diğer taraftan da Enerji Bakanlığı, Çevre Bakanlığı bu RES projelerinin önünü açıyorlar. Bu kabul edilemez bir durum” dedi.



MERA BİZİM CAN DAMARIMIZ



Çamavlu Mahallesi Muhtarı Mustafa Kocataş (31); “Bergama’da ki hayvancılığın yüzde 10’u bu köyde gerçekleşiyor. Bu da mera sayesinde olan bir şey. Mera bizim can damarımız. Biz babalarımızdan böyle gördük. Dedelerimizden böyle dinledik. Bizim için hayati önemi var. Şu anda ülkemizde gelinen noktada ki et sıkıntısına meralar alternatiftir. Rüzgâr ve güneş enerjisine, alternatif enerjiye asla karşı değiliz. Ama yer seçimleri benim yaşam alanıma müdahale ediyorsa buna karşıyız. Asla izin vermeyeceğiz” dedi. Çamavlu sakinlerinden Elif Gelir (55); “Biz geleceğimiz için, çocuklarımız için, ülkemiz için yaşam alanlarımıza müdahale edilmesine izin vermeyeceğiz. Geleceğim için ‘Hayır’ diyorum” dedi.



İNSAN ZİNCİRİ YAPARAK GEÇİT VERMEDİLER



Daha sonra Bergama Köylüleri, T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile birlikte toplantı alanına gelen şirket temsilcilerine karşı kol kola girip, insan zinciri oluşturarak, toplantının yapılacağı kahvehaneye girmelerine izin vermediler. Köylünün tepkisi üzerine toplantı için gelen yetkililer, mahalle bakkalına girerek, halkın bilgilendirme istemediğine ilişkin tutanak tutarak Çamavlu Mahallesi’nden ayrıldılar.



HALK TARAFINDAN BARİKAT KURULMUŞTUR



Yetkililerin ayrılmasından sonra halka bilgi veren Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç; “Görevliler tarafından tutulan tutanakta; yukarıda bilgileri yer alan projeye ilişkin, ÇED yönetmeliği uyarınca halkın bilgilendirme toplantısı yapılmak üzere, yukarıda belirtilen tarih ve saatte köy meydanına gelinmiştir. Toplantı yapılacak kahvehane önünde halk tarafından barikat kurulmuş olup, kolluk kuvvetleri tarafından toplantı yapılacak yere girmek için destek istenmiştir. Bu talebe ilişkin olarak, kolluk kuvvetleri tarafından gerginlik yaşanacağı belirtilmiştir. Halk projeyle ilgili bilgi almak istemediğini belirtmiştir” dedi.