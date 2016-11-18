Bergama, pazar günü otoparkına kavuşuyor

13 bin metrekarelik alana sahip olan ve eski ceza evinin bulunduğu Zafer Mahallesi’nde yapılan “Bergama Belediyesi Zafer Katlı Otopark”’ı 20 Kasım 2016 Pazar Günü saat 12.00’de açılıyor

Bergama'daki trafik ve park yeri sıkıntısını çözecek olan Bergama Belediyesi Zafer Katlı Otoparkının açılışı Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç’in ev sahipliğinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun katılımıyla gerçekleştirilecek.



13 bin metre karelik kullanım alanına sahip olan otoparkın, 2650 metrekarelik zemin katında 9 adet iş yeri ile yaklaşık 1000 metrekarelik bir alışveriş merkezi yer alıyor. 3 Katı kapalı, 4'üncü katı açık olan otopark 350 araçlık kapasiteye sahip. Son çalışmalar ile süs havuzu da tamamlanan otoparkta ki yeşil alanda yapılan düzenlemeler otoparka estetik ve sıra dışı bir görünüm sağladı.



Yapılan otopark ve açılışı ile ilgili görüş belirten Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç, otoparkın yapımında ve planlanmasında kent görselliği ve estetiğine önem verdiklerini belirtti. Başkan Gönenç; "Üzerinde titizlikle durduğumuz ve yapımını kent estetiğini göz önüne alarak gerçekleştirdiğimiz otoparkımız modern görünümü ile Pazar günü hizmete açılıyor. 350 araçlık otoparkımızın hizmete girmesiyle trafik sorununu büyük ölçüde çözüme kavuşturacağız. Büyükşehir Belediye Başkanımız Aziz Kocaoğlu’nun katılımıyla gerçekleşecek olan açılışımıza tüm halkımızı bekliyoruz” diye konuştu.

