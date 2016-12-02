'Bergama Tulumu'na cofrafi işaret başvurusu

İzmir'in Bergama İlçesi Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Gönenç, ünlü Bergama tulum peyniri için Patent Enstitüsü'ne coğrafi işaret başvurusunda bulunduklarını söyledi. Başkan Mehmet Gönenç, başka bir yerde üretilen peynirin 'Bergama Tulumu' adıyla satılmasını önleyeceklerini belirtti

'Bergama Tulumu'na cofrafi işaret başvurusu

Bergama'nın dağ köylerinde yapılan Bergama tulum peyniri, 'çoban peyniri' adıyla da anılıyor. Bergama köylüleri bu peynirin yapımında doğal maya olarak kuzuların sindirim sistemine bağlı adı 'şirden' olan bir keseciğin içindeki peynirimsi parçacıkları kullanıyor. Ancak günümüzde çeşitli mandıralarda yapılan ve Bergama peyniri diye satılan peynirler, üretim ve kullanılan malzeme açısından Bergama dağ köylülerinin yaptığı orijinal tada yaklaşamıyor. Üstelik orijinalinden daha yüksek fiyatlara satılabiliyor. 

Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç  Patent Enstitüsü'ne 'coğrafi işaret' bavşvurusunda bulunduklarını açıkladı. Gönenç, "Başka yerlerde üretilip de, sadece markasından dolayı bu bölgenin özelliğini taşımayan peynirler Bergama Tulum Peyniri olarak satılamayacak" dedi.

 


Kaynak: DHA
Etiketler; #bergama tulumu #izmir
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