Bergama'ya modern mezbaha

Avrupa Birliği standartlarındaki yeni donanımıyla yepyeni bir kimliğe büründürülen Bergama Mezbahasında açılış hazırlıkları tamamlandı

17 Mart Cumartesi Günü Saat 11.30’da İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun katılımıyla gerçekleşecek açılış öncesi, Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç ve İzbeton Genel Müdürü Hüseyin Sezer hazırlıkları yerinde takip etti.



Büyükşehir yasası ile İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne devredilen Bergama Mezbahası, Bergama Belediyesi’nin de katkılarıyla Avrupa Birliği standartlarındaki yeni donanımıyla yepyeni bir kimliğe büründü. 2014 yılında 6360 sayılı kanun kapsamında Bergama Belediyesi’nden devralınan mezbaha, son teknoloji ile donatıldı. Modernizasyon çalışmaları tamamlanan mezbahada, karkasa el temasını ortadan kaldıran sistem kuruldu. Otomatik hat ile günde 150 büyükbaş ve 250 küçükbaş hayvan kesim kapasitesine sahip olan Bergama Mezbahası, aynı zamanda 52 ton hayvanın karkasını da soğutabilecek. Kesimden karkasın tartıldığı ana kadar tesisteki her süreç kamerayla izlenebilecek.



Bergama Mezbahasının açılış hazırlıklarının tamamlandığını belirten Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç; “17 Mart Cumartesi Günü Saat 11.30’da İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Aziz Kocaoğlu’nun katılımıyla gerçekleşecek olan yeni mezbahanın açılışına tüm halkımız davetlidir” dedi.