Berlin'de Karşıyaka tanıtıldı

Karşıyaka Belediyesi, alanında Avrupa'nın en büyük organizasyonlarından biri olan 'ITB Berlin Turizm Borsası Fuarı'na katıldı. 5 gün süren fuarda, dünyanın dört bir yanından gelen konuklara kentin tanıtımı yapıldı.

İzmir Kalkınma Ajansı'nın (İZKA) standında yer alan Karşıyaka Belediyesi, ziyaretçilere Karşıyaka'yı anlatan kitapçık, CD ve çeşitli hediyelik eşyalar dağıttı. Kentin doğal güzellikleri, tarihi ve kültürel değerleri ile uluslararası çaptaki çalışmalar ön plana çıkarıldı. 'Avrupa Şeref Bayrağı', '12 Yıldız Şehri', 'Avrupa Diploması', 'Aktif Şehir' gibi önemli ödül ve unvanlara sahip olan Karşıyaka'nın bir 'Dünya Kenti' olduğuna vurgu yapıldı.

Yaklaşık 200 ülkeden gelen turizm profesyonelleri ve ziyaretçilere bir yandan Karşıyaka'nın tanıtımı yapılırken, diğer taraftan da uluslararası işbirliklerinin altyapısı hazırlandı. Yeni proje fikirlerinin geliştirilmesi, iş ortaklıklarının kurulması ve yatırımcıların kente çekilmesi için görüşmeler gerçekleştirildi.