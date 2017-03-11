Berlin saldırısıyla ilgili bir kişi İzmir'de yakalandı

Almanya'nın Başkenti Berlin'de Noel sırasında TIR'la saldırı düzenleyen Tunus uyruklu DEAŞ'lı Anis Amri ile bağlantılı olduğu belirtilen Suriye uyruklu M.A.K., İzmir'de saklandığı otelde yakalandı.



Almanya'da, 19 Aralık 2016 tarihinde Berlin'deki noel pazarına TIR'la gerçekleştirilen terör saldırısının faili Tunus uyruklu Anis Amri'nin DEAŞ'la bağlantısı saptandı. Bu yönde yapılan araştırmalarda, bu teröristle bağlantılı olduğu belirlenen Suriye uyruklu M.A.K.'nin İzmir'de saklandığı belirlendi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, düzenlediği operasyonda, M.A.K.'yi, saklandığı otelde yakaladı. Teröristin daha önce DEAŞ terör örgütü adına faaliyet yürüttüğü, yurda illegal yollardan giriş yaptığı ve yine illegal yollardan yurtdışına çıkıp Avrupa'da terör eylemi yapacağının değerlendirildiği öğrenildi.