Beşiktaş'ta şehit olan polisin adı Bornova'da yaşayacak

İstanbul'daki Beşiktaş saldırısında şehit olan polis memuru Hüseyin Dalgılıç'ın adı memleketi İzmir'de yaşayacak

Türkiye üst üste meydana gelen saldırılarla yasa boğuldu. Bu saldırılardan biri de İstanbul Beşiktaş'taki çevik kuvvet polislerine yönelik saldırıydı. Bornova Belediyesi bu saldırıda şehit olan İzmirli polis Hüseyin Dalgılıç'ın adını memleketinde yaşatma kararı aldı.



Karar, Bornova Belediyesinin 2017 yılı ilk olağan meclis toplantısında gündeme geldi ve oy birliliğiyle kabul edildi. Şehidin ismi Bornova'da bulunan bir parka verilecek.



O park da Gaziosmanpaşa Mahallesi 5460 Sokak'taki park olarak kararlaştırıldı.



Konuyla ilgili açıklama yapan Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, "Yaşanan sıkıntılı günlerin bir an önce sona ermesini diliyorum. Artık şehit haberleri almayalım. Teröre karşı ortak bir duruş sergileyip, bu güzel ülkede birlik ve beraberlik içerisinde yaşayalım." dedi.