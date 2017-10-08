Beslenme alışkanlığını değiştirdi, üç ayda 27 kilo verdi

İZMİR'de, 1.5 yıllık evli olan 27 yaşındaki İbrahim Beşe, çocukluğundan beri yaşam kalitesini düşüren fazla kilolarından kurtuldu. Kardiyolog Mutlu Ece İşgüzar'ın uyguladığı beslenme planına harfiyen uyan Beşe, üç ayda günde üç öğün yemeğini yiyip 27 kilo verdi. 124 kilodan 97'ye inen Beşe, "Çevreme de örnek oldum" dedi

Bayraklı'da market işleten İbrahim Beşe, 1.5 yıl önce evlenip mutlu bir yuva kurdu. Ancak çocukluğundan beri yaşadığı kilo problemleri, artık katlanılmaz bir hale geldi. Günlük hareketlerinin zorluğunun yanı sıra geceleri horlamasına, uyku apnesi hastalığına da neden oldu. Yaşam kalitesini arttırmak için, kabusu haline gelen kilolarından kurtulmak amacıyla yaptığı diyetlerden de sonuç alamayan Beşe, tüp mide ameliyatını ise korkusundan yaptıramadı.



SAĞLIKLI BESLENİP SAĞLIKLI KİLO VERDİ



Gerek çevresinden gerekse de internet üzerinden yaptığı araştırmalardan sonra kKardiyolog Dr. Mutlu Ece İşgüzar'a ulaşan İbrahim Beşe'nin, ilk olarak vücut özellikleri belirlendi. Ardından Dr. İşgüzar, İbrahim Beşe'nin beslenme alışkanlıklarını baştan aşağı değiştirdi. Bu sırada yardımcı olarak da akapunktur ve ozon tedavisi uygulandı. Bu tedavi yöntemine harfiyen uyan İbrahim Beşe, hızla kilo vermeye başladı. Hayali olan 100 kilonun altına inen Beşe, geçen temmuz ayında başladığı tedavi sonrasında 97 kiloya düştü. Hiçbir ilaç kullanmadan sadece doğru beslenmeyle 27 kilo veren alan İbrahim Beşe, "Aşırı kilolar çocukluğumdan beri vardı. Kilolarımdan kurtulmak istiyordum. Çünkü yürümekte, spor yapmakta zorlandım. İlk geldiğim zaman kayıtlarımda yağ ve kas oranlarım belli. Beslenmeyle yağ oranım indi, kas oranım yükseldi. Şimdi eskiden yapamadığım bir şey olan şınav çekiyorum, rahat ve istediğim gibi yürüyebiliyorum. Artık horlamıyorum. Uyku apnesi hastalığım bile kilolardan oluşmuştu" dedi.



'DOKTORUN DEDİKLERİNİ HAYFİYEN UYGULADIM'



Doktorunun dediklerini harfiyen yerine getirdiğini de vurgulayan İbrahim Beşe, "Öğünler arası 5 saati geçirmedim. Su tüketmiyordum, su tüketmeye başladım. Kesinlikle bir kereden bir şey olmaz diye programın dışına çıkmadım. Şimdi meyvelerini toplamaya başladım. İdeal kilolarıma ulaşmak üzereyim. Çevremdeki insanlar da olumlu tepki gösterdi. Dış görünüşümdeki farklılık yakınlarımın, ailemin ve eşimin de hoşlarına gitti. Nasılı yaptığımı soruyorlar. Sağlıklı beslenenlere yardımcı oluyorum. Ben de insanlara bunları anlattığım zamana mutlu oluyorum. İnsanlardaki bu dönüşler ben de pozitif etki yaptı. Ben de programa daha fazla bağlı kaldım, bu bana güç, enerji oluyor" diye konuştu.



İŞİN TEMELİ SAĞLIKLI BESLENME



İbrahim Beşe'nin sağlıklı kilo vermesine yardımcı olan Kardiyolog Dr. Mutlu Ece İşgüzar ise hem sağlıklı beslenmenin hem de tedavisinin sırlarını anlattı. Sağlıklı beslenmenin sağlığın temeli olduğunu söyleyen Dr İşgüzar, "Sağlıklı beslenmek için fazla kilolu olmak gerekmiyor, hasta olmamak için sağlıklı beslenme önemli. Beslenmeyi kişiselleştirmek lazım. Fazla kilo için de gelse farklı hastalıkla da gelse bütüncül yaklaşıyoruz. Sağlıklı beslenmesine bakıyoruz. Kişinin bünyesini, metabolizmasını anlamaya çalışıyoruz. Vücuduna göre beslenme tarzını belirliyoruz. Herkesin aynı değil. Kişiselleştirildiği zaman daha başarılı sonuç alınır. Sağlıklı beslenmediğimiz zaman yiyeceklerimiz içimizde birikiyor ve bizi zehirliyor. Sağlıklı beslendiğimiz zaman, doyuyoruz, yediğimiz bize yarıyor. Sağlıklı beslenmediğimiz zaman çok yüksek vitamin açığı oluyor. Vücutta toplanıp bizi zehirliyor" dedi.



Günde 3 öğün ve dengeli beslenmek gerektiğini de anlatan Uzm. Dr. İşgüzar şunları söyledi:



"Üç öğün dengeli beslenme olmalı. Araları boş bırakıyoruz, ara öğün bizi acıktırıyor. Bu araların da 5 saat olmasını istiyoruz. Sindirim sistemi harekete geçmeli. Akşam saat 21.00'den sonra bir şey yemiyoruz. Eğer yersek içeriden zehirlenmemize neden oluyor. Gece terliyoruz, kabuslar görüyoruz. Gıdalarını içeriği önemli. Üç temel gıda protein, yağ, şekeri dengeli alcağız. Yediklerimiz sadece protein yada sebze olmamalı. Protein olmalı ama her öğün sebze de bulunması lazım. Yumurta yiyebiliriz. Yanında mutlaka sebze yemeliyiz. Proteinleri fazla karıştırmıyoruz. Sabah yumurta yedik, yanında peynir yemeyelim. Onu diğer günkü kahvaltıya bırakalım. Ama yanında sebze yiyelim ki zeytin en önemli sebzedir. Yumurta ve peyniri aynı anda yersek hazmı zorlaşıyor ve bize yaramıyor. Bir gün yumurta diğer gün peynir sonra sucuk olabilir. Ancak sucuklu yumurta yemiyoruz."



Uzm. Dr. Mutlu Ece İşgüzar, İbrahim Beşe'ye de bu sağlıklı beslenmeyi uyguladıklarını ve başarılı olduklarını söyledi.







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