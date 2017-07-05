Betonlaşmadan, kalabalıktan bunalan İstanbullu İzmir'e göç etti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre geçen sene 16 bin 129 kişi İstanbul'dan İzmir’e taşındı. İzmir böylece en yüksek göçü İstanbul’dan almış oldu

İzmir, bir süredir İstanbul’daki orta ve üst düzey yöneticilerin giderek daha çok tercih ettiği veya gitmek üzere iş fırsatlarını kolladığı bir kent haline geldi. “İstanbul, İzmir’e beyin göçü veriyor” diyen Özlem Veryeri Taşkaya’nin verdiği bilgiye göre İstanbul’daki trafik, aşırı betonlaşma ve yavaşlayan sosyal etkileşim İzmir’e göçü hızlandırıyor.“Son 6 aydır hızlanan bir eğilimle İstanbul’dan ayrılmak isteyen ve İzmir’de iş pozisyonları arayan 40 yaş üstü yöneticilerde artış gözlemliyoruz” bilgisini paylaşan Taşkaya, şu verileri aktardı: "Görüştüğümüz;Her 10 yönetici adayından 4’ü İzmir’de iş aramaya başladı.Hayatının herhangi bir döneminde yolu İzmir’den geçmiş, 40 yaş üstü yöneticilerin yüzde 80’i İzmir’e yerleşmenin yolunu arıyor.İzmir’deki iş fırsatlarını değerlendirmek üzere eşi ve kendisinin özgeçmişini eşzamanlı paylaşan ve ikisinden birine iş bulunması halinde İzmir’e gitmeyi hedefleyen bir kitle oluştu"



Taşkaya, çeşitli iş taleplerine yönelik görüşmelerde adaylardan şu cümleyi artık çok sık duyduklarını söyledi: “İstanbul artık yaşanması zor bir kent”.Taşkaya, adayların şu gerekçeleri öne sürerek İstanbul’dan ayrılmak istediklerini aktarıyor:Pek çok yatırım yapılmasına rağmen azalmayan hatta yoğunlaşan trafik ve oluşan zaman kaybı.



İzmir'e göçün nedenleri