Beydağ sulama projesi 196 bin dekar araziyi sulayacak

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından yapımı devam eden ve İzmir'in bereketli topraklarını suya kavuşturacak olan Beydağ Sulama Projesi'nde çalışmalar hızla devam ediyor. Proje tamamlandığında Beydağ ve Ödemiş'in bulunduğu Küçük Menderes Havzası'ndaki 196 bin 500 dekar zirai araziye su temin edilecek

Fiziki gerçekleşme oranı yüzde 86'ya ulaşan sulama projesinde şu ana kadar 92 bin dekar arazi suya kavuştu. Yürütülen çalışmalar neticesinde Mart ayında 27 bin 500 dekar zirainin daha suyla buluşması planlanıyor. En kısa zamanda devreye alınacak Beydağ Sulama Projesi tamamlandığında toplam 196 bin 500 dekar zirai arazi modern sulama sistemine kavuşacak.



Tarımın kaderi değişecek



Beydağ Sulama Projesi'ni hizmete aldıklarında Küçük Menderes Havzası'nda yaşayan her ailenin gelirinin altı kat artacağını belirten Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu 'İnşa edilen kanalların toplam uzunluğu 250 kilometre. Ayrıca yapılacak tahliye kanallarıyla Ertuğrul Mahallesi bölgesinde yaşanan su baskınlarına da kesin çözüm üretmiş olacağız. Türkiye'nin en kapsamlı sulama projelerinden birini yapıyoruz. Bittiğinde sadece Küçük Menderes değil bütün Türkiye kazanacak' dedi.



Bakan Eroğlu, Ödemiş-Beydağ sulamasının sadece Küçük Menderes havzasının değil bütün İzmir'in kaderini değiştireceğini ifade ederek 'Proje kapsamında tamamlanan kanallar hemen işletmeye alınarak, milli ekonomiye ve yöre insanına kalkınma olanağı sunacak. Bu kapsamda vatandaşımızın refahını artırarak, çiftçilerimizin yüzünü güldüreceğiz. Proje ile ülke ekonomisine her yıl 125 milyon lira katkı sağlamayı hedefliyoruz' dedi.





