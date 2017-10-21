Beyin dalgalarımızın bile dijitalleştiği çağdayız

Fütürist, gelecekçi iş modelleri ile tanınan Ufuk Tarhan, 'Gelecek için şimdiki bütün imkanları kullanmalıyız, yoksa gelecekteki teknolojiye yetişmek mümkün olamayabilir' diye belirterek, 'Beyin dalgalarımızın bile dijitalleştiği bir çağda yaşıyoruz. Bu nedenle gelecek üzerine rekabet etmek, çaba sarf etmek lazım' diye vurguladı

Zeynep Kaya-

'Gelecekçiliğe eğilmeye karar verdim'

2001 krizi sonrasında gerçekleştirdiği cesur, yaratıcı uygulamalar nedeniyle, 2002 yılında, Dünya gazetesi tarafından bilişim sektörünün en başarılı iş kadını seçildiğini kaydeden Ufuk Tarhan, "Bir gün düşündüm ve beni buralara getiren şeylerin basit noktalar olduğunu anladım. Kendime daha farklı başarılar eklemeye karar verdim. Gençlerin tabiriyle 30 yıl daha giderim olsun istedim. Emeğime ve hizmetime ihtiyaç duyulsun istedim. Bunun üzerine gelecekçiliğe eğilmeye karar verdim. 2003'ten 2007'ye kadar 'Yeni Ufuk' için çalışmaya başladım, öğrenme ve hazırlanma planlarımı yaptım' diye konuşarak, 'Boşanmış bir anneydim, bir kız çocuğu büyüttüm, öyle tavsiye edildiği gibi yüreğimin götürdüğü yere gidemiyordum. Kendime bir çıkış noktası aradım, bütün her yerde bilgi ve gelişme ihtiyacımı karşılamaya karar verdim. Seminer ve kurslarla bilgiye olan ihtiyacımı karşıladım" diye açıkladı. Tarhan, bu adımları üzerine 2006'da Türkiye'nin ilk fütürist şirketi M-GEN'i kurarak girişimci oldu.

'Yeni verilerle donanmaya başladım'

Fütürist, buluşçu, stratejik, sürdürülebilir, geleceğe dönük başarılı iş modelleri ve uygulamaları ile tanınan Tarhan, "Dünyanın çok hızlı değiştiği, teknolojik gelişmenin aynı anda geliştiği dönemde, insanın klasik müfredattan yararlanma olanağı azaldı. Birtakım yeni verilerle donanmaya başladım. Bir masa, bir bilgisayarla kendi ofisimi kurmaya karar verdim. Tanıdıklar 'Ufuk ne iş yapıyor?' diye sorduklarında onlara anlatılabilecek bir işim olsun isterdim. Gelecekçilik tasarımı ve fütürizm üzerine çalışacağımı söylediğimde herkes şaşırırdı. Fütürist diye seslenen olurdu. Ama yılmadan, gelecekçilik üzerine çalışmalar yapmaya devam ettim" dedi.

'Gelecek için bütün imkanları kullanmalıyız'

Hızla gelişen teknoloji ve değişen dünyada gelecekle ilgili bazı gelişmelerle baş edilemeyeceğine değinen Tarhan şöyle devam etti: O zaman en çok sevdiğimiz şeye odaklanmamız gerek. O neyse, o konuda derinlemesine çalışma yapmalıyız. Şu an benim kalbimi çarptıran tek şey gelecek konuları. Kendimi sadece bu alana odakladım. Gelecekte çok iyi yerde olmak isteyen varsa, dönüşüme ayak uydurması gerek. Her an, her durumda öncelikle kendi versiyonunuzu yükseltmeniz lazım. Kendinizi güncellemeniz lazım. Bunu yapanlar gelecekte çok başarılı oluyor. Şu an halen bilgisayar kullanıp kullanmamakta tereddüt eden insanlar var. Bilgisayar kullanmayı bilmeyen birisiyle herhangi bir şey yapmak mümkün değil. Birçok yerde insanlar artık zor eğitim almaya başlıyor. Gelecek için şimdiki bütün imkanları kullanmalıyız, yoksa gelecekteki teknolojiye yetişmek mümkün olamayabilir. Teknoloji bütün işlerimize girmeye başladı ve daha da girecek. Artık dijitalleşiyoruz. Beyin dalgalarımızın bile artık dijitalleştiği bir çağda yaşıyoruz. Bu nedenle gelecek üzerine rekabet etmek, çaba sarf etmek lazım.' PERYÖN Ege İnsan Yönetimi Zirvesi'nde 'Gelecek Geldi' ana temasıyla Dokuz Eylül Üniversitesi Sabancı Kültür Merkezi'nde başlayan imza ve söyleşinin son gününde birçok yazar sevenleriyle buluştu. Fütürizm üzerine yaptığı çalışmalar, sürdürülebilir geleceğe dönük tasarladığı iş modelleri ve uygulamaları ile tanınan fütürist , ekonomist ve sivil toplum gönüllüsü Ufuk Tarhan da söyleşiye katılarak, imza töreninde sevenleri ile bir araya geldi. Söyleşide konuşan Tarhan, 'Bugün sizlerle yapmak istediğim şey, konforlu alanlarınızdan hemen kalkın, mutlaka gelecek için bir aksiyon almaya başlayın. Dünyanın çok hızlı değiştiği, teknolojik gelişmenin aynı anda geliştiği dönemde, insanın klasik müfredattan yararlanma olanağı azaldı. Böyle bir dönemde gelecek üzerine çalışmak insanları daha başarılı kılacak. İdeallerimizi daha rahat gerçekleştirebilmemiz için geleceğe sıkı sıkıya bağlanmamız gerek' diye kaydetti. Tarhan, bundan sonra yola robot kardeşlerle, yapay zekalarla ve bizim için üretilen teknolojik şeylerle devam edeceğimizi vurgulayarak, 'O şeyleri de kodlarla algılayacağız. Nasıl iyi iletişim kurmak için empatiyi önemsiyorsak, şimdi yapay zeka empatisi komple kodlamaya bağlı oldu. Artık bütün her şeyi o kodların anlayabileceği dille karşı tarafa aktarabiliriz' dedi.2001 krizi sonrasında gerçekleştirdiği cesur, yaratıcı uygulamalar nedeniyle, 2002 yılında, Dünya gazetesi tarafından bilişim sektörünün en başarılı iş kadını seçildiğini kaydeden Ufuk Tarhan, "Bir gün düşündüm ve beni buralara getiren şeylerin basit noktalar olduğunu anladım. Kendime daha farklı başarılar eklemeye karar verdim. Gençlerin tabiriyle 30 yıl daha giderim olsun istedim. Emeğime ve hizmetime ihtiyaç duyulsun istedim. Bunun üzerine gelecekçiliğe eğilmeye karar verdim. 2003'ten 2007'ye kadar 'Yeni Ufuk' için çalışmaya başladım, öğrenme ve hazırlanma planlarımı yaptım' diye konuşarak, 'Boşanmış bir anneydim, bir kız çocuğu büyüttüm, öyle tavsiye edildiği gibi yüreğimin götürdüğü yere gidemiyordum. Kendime bir çıkış noktası aradım, bütün her yerde bilgi ve gelişme ihtiyacımı karşılamaya karar verdim. Seminer ve kurslarla bilgiye olan ihtiyacımı karşıladım" diye açıkladı. Tarhan, bu adımları üzerine 2006'da Türkiye'nin ilk fütürist şirketi M-GEN'i kurarak girişimci oldu.Fütürist, buluşçu, stratejik, sürdürülebilir, geleceğe dönük başarılı iş modelleri ve uygulamaları ile tanınan Tarhan, "Dünyanın çok hızlı değiştiği, teknolojik gelişmenin aynı anda geliştiği dönemde, insanın klasik müfredattan yararlanma olanağı azaldı. Birtakım yeni verilerle donanmaya başladım. Bir masa, bir bilgisayarla kendi ofisimi kurmaya karar verdim. Tanıdıklar 'Ufuk ne iş yapıyor?' diye sorduklarında onlara anlatılabilecek bir işim olsun isterdim. Gelecekçilik tasarımı ve fütürizm üzerine çalışacağımı söylediğimde herkes şaşırırdı. Fütürist diye seslenen olurdu. Ama yılmadan, gelecekçilik üzerine çalışmalar yapmaya devam ettim" dedi.Hızla gelişen teknoloji ve değişen dünyada gelecekle ilgili bazı gelişmelerle baş edilemeyeceğine değinen Tarhan şöyle devam etti: O zaman en çok sevdiğimiz şeye odaklanmamız gerek. O neyse, o konuda derinlemesine çalışma yapmalıyız. Şu an benim kalbimi çarptıran tek şey gelecek konuları. Kendimi sadece bu alana odakladım. Gelecekte çok iyi yerde olmak isteyen varsa, dönüşüme ayak uydurması gerek. Her an, her durumda öncelikle kendi versiyonunuzu yükseltmeniz lazım. Kendinizi güncellemeniz lazım. Bunu yapanlar gelecekte çok başarılı oluyor. Şu an halen bilgisayar kullanıp kullanmamakta tereddüt eden insanlar var. Bilgisayar kullanmayı bilmeyen birisiyle herhangi bir şey yapmak mümkün değil. Birçok yerde insanlar artık zor eğitim almaya başlıyor. Gelecek için şimdiki bütün imkanları kullanmalıyız, yoksa gelecekteki teknolojiye yetişmek mümkün olamayabilir. Teknoloji bütün işlerimize girmeye başladı ve daha da girecek. Artık dijitalleşiyoruz. Beyin dalgalarımızın bile artık dijitalleştiği bir çağda yaşıyoruz. Bu nedenle gelecek üzerine rekabet etmek, çaba sarf etmek lazım.'