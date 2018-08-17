Biletini almayan yolda kalır. Bütün biletler tükendi

Kurban Bayramı dolayısıyla 9 günlük tatili fırsat bilenler, seyahat etmeye başladı. İzmir'den Türkiye'nin her yerine ek seferler konulmasına karşın biletlerin tükendiğini belirten İzmir Otobüs ve Terminal İşletmeleri A.Ş. (İZOTAŞ) Genel Müdür Yardımcısı Lal Manisalı Aslan, önceden bilet almayanların, araç kiralamaktan başka çarelerinin kalmadığını söyledi

İZOTAŞ Genel Müdür Yardımcısı Lal Manisalı Aslan, Kurban Bayramı tatili yoğunluğu nedeniyle 17- 20 Ağustos ile 24 Ağustos- 2 Eylül günlerinde toplam 750 ek sefer koyduklarını ve biletlerin tamamen satıldığını dile getirdi. Bayram tatilini geçirmek için İzmir'den ayrılacak yolcuların son dakikaya kalmaları halinde bilet bulmalarının mümkün olmadığını kaydeden Aslan, "Ek seferler de daha önceden kondu. Bayram arifesi yani pazartesi günü gelenler bilet bulamazlar. Bugün Diyarbakır'a gitmek için gelseler asla bilet bulamazlar. Geçen hafta kendi yakınıma bilet almak istedim; ama geçen haftadan bütün biletler bitmişti. Doğu illeri ile birlikte Karadeniz'de büyük bir yoğunluk yaşanıyor. Yer bulmak çok zor. Bu yolcular artık araba kiralıyorlar. Bizim yapabileceğimiz bir şey yok" dedi.



GÜVENLİ YOLCULUK İÇİN 'YETKİ BELGESİ' ŞARTI



Seferlerdeki doluluk oranının geçen haftadan itibaren yüzde 100'e ulaştığını belirten İZOTAŞ Genel Müdür Yardımcısı Aslan, tatilcilerin yola çıkmaya başladığı cuma gününden itibaren gelecek 12 gün içinde yaklaşık 1,5 milyon yolcunun terminale ayak basmasını beklediklerini dile getirdi. Tatilin uzun olması dolayısıyla büyük yoğunluk yaşandığını belirten Aslan, "Geçen bayram daha kısaydı. Vatandaşlar daha yakın yerlerde tatillerini geçirmeyi tercih etti. Ama şimdi Karadeniz'den Türkiye'nin en doğusuna kadar her yere ek seferler mevcut. Sahadaki tüm izinleri iptal ettik. Polis teşkilatı ile eş zamanlı olarak genel ve özel kolluk kuvvetleri çalışmalarına devam ediyor. Vatandaşlarımızın sorunsuz bir şekilde seyahat etmeleri için elimizden geleni yapıyoruz" diye konuştu.



Terminalden kalkan bütün araçların D1 belgeli olduğunu söyleyen Lal Manisalı Aslan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın bugün itibarıyla turizm taşımacılığı yapan D2 belgeli araçlara da 26 Ağustos'a kadar onay verdiğini aktararak, tüm yolculara şu uyarılarda bulundu:



"Vatandaşlar araçlara binerken D1 ve D2 yetki belgeleri olmasına özen göstermeli. Yolcuları terminal dışından da kaçak araçlara hiçbir şekilde binmemeleri konusunda uyarıyoruz. En son Anneler Günü'nde yaşadığımız faciaları yaşamamak için bu uyarılara dikkat etsinler. Biz burada en güvenli taşımacılık iki ayrı noktada belge kontrolü yapıyoruz."