Bilfen, Güney Kore'de Türkiye'yi temsil edecek

Eğitimde akademik başarılarının yanı sıra sanat, spor, teknoloji ve bilimde adından söz ettiren Bilfen Okulları, bu başarılarına bir yenisini daha ekledi.

Nigar Nak - İzmir Bilfen Fen Lisesi öğrencisi Kaan Ertan Uluslararası Yer Bilimleri Olimpiyatları 2019 Türkiye Ulusal Takımı seçmelerinde rakiplerini geride bıraktı ve Güney Kore'de ülkemizi temsil etme hakkı kazanan takımda 1. olarak yerini aldı. Bu yıl ülkemizde ikincisi düzenlenen Uluslararası Yer Bilimleri Olimpiyatları 2019 Türkiye Ulusal Takımı seçmelerinde İzmir Bilfen Fen Lisesi öğrencisi Kaan Ertan farklı okullardan katılan öğrencileri geride bırakarak birinci oldu. Bilfen Okulları öğrencisi Ertan, 26 Ağustos - 03 Eylül 2019 tarihleri arasında Güney Kore'de yapılacak olimpiyatta Türkiye'yi temsil edecek olan ulusal takıma katılmaya hak kazandı.

Türkiye bu yıl ikinci kez katılıyor

Coğrafya Eğitimi Derneği tarafından lise öğrencilerine yönelik düzenlenen bir yarışma olan Uluslararası Yer Bilimleri Olimpiyatları'na (IESO) Türkiye bu yıl ikinci kez katılıyor. Güney Kore'de 40'a yakın ülkenin ulusal takımlarının yarışacağı ve bu yıl 13'üncüsü düzenlenecek Uluslararası Yer Bilimleri Olimpiyatı'nda katılımcılar jeoloji, jeofizik, meteoroloji, oşinografi, karasal astronomi ve çevre bilimleri dahil olmak üzere yer bilimleri alanlarında yeteneklerini test ediyor. Resmi dili İngilizce olan olimpiyatlar, teorik ve pratik sınavdan oluşuyor. Ayrıca Uluslararası Yer Bilimleri Olimpiyatları, coğrafi, sosyo - ekonomik yapıya ve farklı kültürel geçmişe sahip katılımcıların birlikte çalışabileceği, işbirlikçi çalışmaların gerektirdiği Uluslararası Takım Arazi Çalışması ve Yer Sistemi Projesi'ni de içinde barındırıyor.