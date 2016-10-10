Yatırımlar arasında en büyük ilgiyi Karşıyaka Belediyesi'nin prestij projelerinden 'Evrensel Çocuk Müzesi ve Tema Parkı' gördü. Temeli atılan dev park, Mavişehir'de 7200 metrekare alan üzerinde hayat bulacak. Dinozor heykelleri, çeşitli canlı türlerinin maketleri, biyolojik gölet, uçak canlandırması ve inşaat alanı gibi bölümlerin yer alacağı parkta, çocukların merak ettikleri konularla karşılaşması sağlanacak. Sevgi, saygı, hoşgörü, dostluk ve doğruluk gibi evrensel değerlerin anlatılacağı 7 sergi oluşturulacak. Bir yanında Karşıyaka'nın Filizleri Anaokulu, bir yanında da Bilim Müzesi'nin bulunacağı Evrensel Çocuk Müzesi ve Tema Parkı ile bölge, 'Bilim Adası'na dönüştürülecek.



Geleceğe yatırım



Yani yatırımların Karşıyaka'ya ve Karşıyaka halkına hayırlı olmasını dileyen Başkan Akpınar, 'Türkiye Cumhuriyeti'nin değerleri ışığında, insana dokunanın çağdaş yerel yönetim anlayışımızla; daha mutlu ve daha yaşanabilir bir kent yaratmak için çalışıyoruz. Açılışını yaptığımız yatırımlar ve temelini attığımız yeni projeler de Karşıyaka'nın aydınlık yüzünü yansıtan, kentimizi geleceğe taşıyacak önemli adımlardır. 'Bina değil, ağaç diken bir belediye başkanı' olarak, 'Belediyeler halkındır' ilkemizle kentimiz için en iyi hizmetleri üretmeyi sürdüreceğiz. Yakın zamanda, en az bu 15 proje kadar değerli yepyeni yatırımları da müjdeleyeceğiz' dedi.











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