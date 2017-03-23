Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, incelemelerde bulunmak üzere İzmir'e geldi. Kent merkezi ve ilçelerdeki sanayi bölgelerinde 3 gün incelemelerde bulunup sorunları dinleyeceklerini söyleyen Bakan Özlü, 460 bin KOBİ'ye kullandırılması düşünülen kredilerle ilgili de son rakamları açıkladı

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, çeşitli inceleme ve ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği İzmir'de ilk olarak Valiliği ziyaret etti. Valilik anı defterini imzalayan Bakan Özlü, daha sonra KOSGEB kredilerine yönelik açıklamalarda bulundu. KOSGEB aracılığıyla 460 bin KOBİ'ye kredi verilmesi kararı alındığını söyleyen Bakanı Faruk Özlü, son rakamları açıkladı. Bakan Özlü, "460 KOBİ'den kredi kullanan, parasını alan KOBİ sayısı 28 bin 213. Tüm süreçleri tamamlanan ama kredisini almamış 63 bin 354 işletme var. Toplamda 100 binin üzerinde KOBİ'miz kredi kullanma işlemlerini tamamlamış. 460 bin 167 KOBİ faydalanacaktı. 10 Nisan'a kadar kredi kullandırma işlemlerini tamamlama amacındayız. KOBİ'nin başvurusunun değerlendirilmesi zaman alan faaliyetler. Bankalarda teminat konularını çözdük. Artık hiçbir teminatı olmasa da iki kefil göstermesi yeterli" diye konuştu.



İzmir'deki durumla ilgili de bilgi veren Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, "İzmir'de 28 bin 659 işletme destek almaya hak kazandı. Bu işletmelerden bin 990 tanesi inşaat, 13 bin 269 tanesi ticaret sektöründe faaliyet gösteriyor. İzmir'de yaklaşık bin işletme kredisini almış, 2 bin 858 işletmenin de bankada parası hazır, işlemleri tamamlanmış. Ayrıca burada kullandırılacak kredi 678 milyon 680 bin lira. Bunun bize maliyeti 156 milyon TL'dir. Bunu biz karşılayacağız. Ara sıra şikayetler geliyor. 460 bin KOBİ'ye bir anda kredi vermek kolay değil. Zaman alıyor. Her sorunu tek tek çözüyoruz. Sorun olanlar KOSGEB il müdürlerine mutlaka başvurmalı. Genelde bir problem yok" diye konuştu.



YERLİ OTOMOBİL İÇİNİ TARİH 2019



Yerli otomobil çalışmalarına yönelik de soruları yanıtlayan Bakan Faruk Özlü, yerli otomobilde iş modeli değişikliğine gittiklerini, yeni iş modeline göre çalışmanın devam edeceğini, TÜBİTAK'ın çalışmalarından sonra yeni yüklenicilere devredeceklerini anlattı. Özlü, "İyi gidiyor, çalışıyoruz. İnşallah Türk otomobilini 2019'da göreceğiz" dedi.



TARİHİ ÇARŞIYI GEZDİ



Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, valilik ziyaretinden sonra tarihi Kemeraltı Çarşısı'nı gezdi. Burada esnafla ve vatandaşla sohbet etti. Sorunları da dinleyen Bakan Özlü, esnafın tuvalet isteğini ise yanındaki dernek başkanının çözmesini istedi. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, tezgahtan simit yiyip, çevresindekilere ikram etti, restoran önünde de döner kesip tadına baktı.

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