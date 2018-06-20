Binali Yıldırım var diye Pasaport Vapur İskelesi bir süre kapatılacaktı ama...

Başbakan Binali Yıldırım'ın İzmir programı nedeniyle Pasaport Vapur İskelesi'nin seferlere kapatılacağı öğrenildi. Ancak sonradan yapılan açıklamada Yıldırım'ın programı değiştiği için seferlerin normal devam edeceği bildirildi

İzmir'de bulunan Başbakan Binali Yıldırım'ın 20 Haziran Çarşamba günü Alsancak bölgesinde düzenlenecek programı nedeniyle Pasaport Vapur İskelesi, İzmir Valiliği'nin 18/06/2018 tarih ve 36176 sayılı yazısı doğrultusunda geçici olarak seferlere kapatılacak. İskele, Çarşamba günü 18.30-20.30 saatleri arasında yapılacağı bildirilen etkinliğin ardından yeniden günlük işleyişine dönecek. VAZGEÇTİLER Başbakan Binali Yıldırım’ın İzmir’deki programı nedeniyle İzmir Valiliği yazısı doğrultusunda bu akşam 18.30 – 20.30 saatleri arasında geçici olarak kapatılacağı duyurulan Pasaport İskelesi, Sayın Başbakan’ın program değişikliği nedeniyle (İzmir Valiliği’nden gelen 20/06/2018 tarih 88021523-873.01 sayılı yazı) kapatılmayacak, normal seferlerini sürdürecektir.