Bindikleri tekne battı, 14 kişi son anda kurtarıldı

İzmir'in Çeşme ilçesinden, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Sakız Adası'na geçmeye çalışırken, bindikleri fiber tekne batan 12 Suriyeli ile insan kaçak çısı oldukları ileri sürülen 2 Türk, Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı.

Bir ihbarı değerlendiren Dalyan Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri, dün akşam, saat 19.15 sıralarında, Karaada yakınlarında suda çırpınan kişiler olduğunu farkedip, bölgeye gitti. Bindikleri fiber botun battığı belirlenen, 2'si insan kaçakçısı şüphelisi 14 kişi, Sahil Güvenlik botuna alınarak kurtarıldı. Kurtarılan bitkin haldeki 14 kişi, Dalyan Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı'na getirildi. Suriye uyruklu oldukları ve yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Sakız Adası'na geçmeye çalıştıkları belirlenen 12 kişiye, battaniye, yiyecek ve içecek dağıtarak ihtiyaçlarını karşılayan Sahil Güvenlik ekipleri, Türk vatandaşı 2 insan kaçakçısı şüphelisini ise sorguya aldı.Suriyeli 12 kişi ile 2 insan kaçakçılığı şüphelisi, işlemlerinin ardından, bu sabah Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edldi.