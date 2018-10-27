Binlerce kadın Cumhuriyeti dans ederek kutladı

Bu yıl 95. yılını kutladığımız 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları İzmir’de çok farklı bir etkinliğe sahne oldu

Konak Belediyesi’nin erken başlattığı kutlamalar kapsamında İzmirli kadınlar açık havada zumba, step, plates ve aerobik yaparak Cumhuriyet Bayramı’nı hem dans hem de spor yaparak kutladı. Göztepe ve Alsancak olmak üzere ilçenin iki farklı noktasında gerçekleşen Cumhuriyet buluşmalarına binlerce kadın katıldı. Üzerinde Atatürk posteri bulunan kırmızı tişörtleriyle göz dolduran kadınlar müzik eşliğinde dans etti. Konak Belediyesi’nin kadın Belediye Başkanı Sema Pekdaş da kutlamaların Alsancak bölümüne katılarak İzmirli kadınların coşkusuna ortak oldu.

GÖĞÜSLERİNDE ATATÜRK İLE DANS ETTİLER

Spora ve sanata önem veren Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’e İzmirli kadınlar spor ve dansın bileşiminde oluşan gösterisiyle minnet ve şükranlarını sundu. Modern ve çağdaş Türk kadının isterse her alanda olduğu gibi spor ve dansta da başarılı olabileceğini gösteren İzmirli kadınlar üzerlerinde Atatürk posterli kırmızı tişörtleri, ellerinde Türk Bayrağı’yla alanları gelincik tarlasına dönüştürdü. Göztepe Denizatı Parkı ve Alsancak Vapur İskelesi önünde sahnelenen etkinlikleri seyreden İzmirliler de hareketli şarkılar karşısında yerinde duramadı ve zaman zaman danslara oldukları yerden eşlik etti.

CUMHURİYET ŞARKILAR SÖYLEYEREK KUTLANMALI

Etkinliğe üzerinde Atatürk baskılı tişörtüyle katılan Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, Kurtuluş Savaşı’nı veren, Cumhuriyeti kuran değerlerin hiç kimse tarafından değersiz kılamayacağını söyledi. Pekdaş, “Kurtuluş Savaşı cephe cephe kan dökenler, Lozan Antlaşması’nda kapitülasyonların kaldırılması için mücadele vererek, bu ülkenin ekonomik bağımsızlığını, adli bağımsızlığını sağlayanlar İnsanların sokaklarında spor yaptığı, dans ettiği bir ülkenin hayalini kurmuşlardır. Biz Cumhuriyeti sadece resmi törenlerle kutlamayı az buluyoruz. Cumhuriyet bu milletindir, cumhuriyet kadınlarındır. Sadece resmi törenlerle kutlanamaz. Sokaklarda danslarımızla, coşkumuzla cumhuriyeti kutlarız” dedi. 9 Eylül İzmir kurtuluşunun gecesinde Belkahve’den İzmir’i seyreden Atatürk’ün silah arkadaşlarına Cumhuriyeti çocuklar gibi şarkılar söyleyerek, eğlenerek kutlamayı teklif ettiğini hatırlatan Pekdaş, “İşte cumhuriyet böyle kutlanmalı. Dans ederek, şarkılar söyleyerek” diye konuştu. Konak Belediyesi’nin Cumhuriyet kutlamaları kapsamında katılımcılar; Emine Akkulak, Nur Üzümcü, Yağmur Yılmaz, Gözde Kaçamak Hastürk, Pınar Doğan, Çiğdem İnsel, Yeşim Tokkal, Figen Askeri ve Mine Metin eşliğinde step, plates ve aerobik yaparken, Zeynep Davul ile de zumbadaki yeteneklerini gösterdi.

