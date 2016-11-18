Binlerce şişe sahte içki ele geçirildi. Yılbaşında piyasaya süreceklerdi

Yılbaşına yaklaştığımız şu günlerde, polis sahte alkol operasyonu yaptı. İzmir'deki operasyonda 29 kişi gözaltına alındı

İzmir'de faaliyet gösteren bir şebekenin ürettiği sahte alkollü içkileri yılbaşı öncesi piyasaya süreceğini belirleyen polisin düzenlediği operasyonda, 29 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 5 bin 198 şişe sahte rakı, viski ve votka ele geçirildi. Şüphelilerin, ürettikleri sahte içkiyi şişeleyip ev ve işyerlerinin gizli bölmelerinde sakladıkları ortaya çıktı.



İzmir Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü, kentte faaliyet gösteren bir şebekenin sahte alkollü içki üretip depoladığı ve yılbaşı öncesinde piyasaya süreceği yönünde ihbar alınca çalışma başlattı. Polisin yaptığı 4 aylık teknik ve fiziki takibinin ardından, şebekeyi deşifre eden polis, şüphelileri ve adreslerini belirledikten sonra geçen 15 Kasım'da operasyon için harekete geçti. İzmir, İstanbul ve Aydın'daki toplam 29 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 29 kişi gözaltına alındı.



GİZLİ BÖLMELERE SAKLAMIŞLAR



Operasyon kapsamında, 4 işyeri ve 25 evde yapılan aramalarda, rakı, viski ve votkadan oluşan 5 bin 198 şişe sahte alkollü içki, 420 litre açık içki, 280 litre etil alkol, 12 bin 699 şişe etiketi, 6 bin 164 kapak, 2 bidon, 2 pompa, 50 bandrol, 2 tank, 1 alkolmetre, 1 cam beher, 1 litre viski aroması, 33 ml'lik 60 kutu viski ve çeşitli markalara ait 903 boş şişe ele geçirildi. Şüphelilerin üretimini yaptıkları sahte içkileri şişeleyip ev ve işyerlerindeki gizli bölmelere depoladıkları ortaya çıktı. Polis kamerasına yansıyan görüntülerde, giysi dolabı görünümü verilen bölmenin açılan kapağının arkasında koliler içinde dolu içki şişelerinin bulunması dikkat çekti. Operasyonda, ele geçirilen sahte alkollü içkilerin piyasa değerinin yaklaşık 457 bin 680 lira, engel olunan kamu zararının ise 377 bin 586 lira olduğu belirtildi. Emniyette sorgulanan zanlılardan 13'ü ifadelerinin alınmasının ardından savcının talimatıyla serbest bırakıldı. Diğer 16 zanlı ise bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Bazı zanlıların rahat tavırları dikkat çekti.