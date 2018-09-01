Bir annenin feryadı: Oğlum ölüyor, yardım edin

İzmirli Murat (36) ile Gülbahar Kesici'nin (36) 17 gün önce doğan oğulları Ömer Seyfettin, sol kalp kapakçığı gelişmediği için ölüm kalım savaşı veriyor. Yoğun bakım ünitesinde tutulan Ömer bebeğe, kalp nakli yapılması gerekiyor. Anne Gülbahar Kesici, "Oğlum çok acı çekiyor, ölüyor. Lütfen yardım edin" dedi

İzmirli Murat ile Gülbahar Kesici çifti, 2012 yılında evlendi. Evlendikten kısa süre sonra hamile kalan Bahar Kesici, ilk çocuğunu henüz bir aylıkken kaybetti. Daha sonra peş peşe 9 kez hamile kalan Kesici, her defasında bebekler 1-2 aylık olduğunda düşük yaptı. Gülbahar Kesici, düşük nedenini öğrenmek için doktora gitti. Ege Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alınan Kesici'ye kan pıhtılaşması teşhisi konuldu. Bir süre hastanede tedavi gördükten sonra taburcu olan ve yine hamile kalan Gülbahar Kesici, bu kez sorunsuz bir gebelik döneminin ardından Ayşesu ismini verdikleri kız çocuğu dünyaya getirdi. Şu anda 4,5 yaşında olan Ayşesu doğduktan bir süre sonra yeniden hamile kalan Kesici, aynı sonu bir kez daha yaşadı. İkiz bebek dünyaya getirmeyi beklerken bir kez daha düşük yapan Gülbahar Kesici, ikizlerin ardından yine hamile kaldı ve o çocuğunu da kaybetti. Toplamda 12 kez düşük yapan Gülbahar Kesici ve eşi Murat Kesici, bir daha çocuk yapmama kararı aldı. Ancak bir süre sonra rahatsızlanan ve doktora giden Kesici, hamile olduğunu öğrendi.

DOKTORLAR 'YAŞAMAZ' DEMİŞ

Hamileliğin ilk altı ayını sorunsuz geçiren Gülbahar Kesici, sık sık doktor kontrolüne de gitti. Ancak gebeliğin 6'ıncı ayında, doktorlar aileye kötü haberi verdi. Doktorlar, bebek anne karnındayken sol kalp kapakçığının gelişmediğini fark etti. 8 aylıkken 15 Ağustos'ta Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde sezaryenle Ömer Seyfettin'i dünyaya getiren Gülbahar Kesici, sevinci ve hüznü aynı anda yaşadı. Kesici, yaşadıklarını şu ifadelerle paylaştı:

"Bebeğim doğar doğmaz ağladı. O nedenle doktorlar kendi kendine nefes alabileceği umuduyla beklediler. Sonra çocuk morarmaya başlayınca ameliyata aldılar. Doktor, bu tip kalp rahatsızlığının en ağır rahatsızlıklardan biri olduğunu söyledi. Bana, doğum yapmadan önce doktorlar, 'Bebeğin ölür, yaşamaz' dediler. Bir doktor Amerika'da bu tür bebeklerin hayatlarına son verildiğini söyledi."

'16 GÜNDÜR DİRENİYOR'

Doğduktan sonra Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Yoğun Bakım ünitesinde ekstrakorporeal membran oksijenizasyonu (ECMO) cihazı ile diyaliz cihazına bağlı tutulan Ömer Seyfettin, o küçücük bedeni ile ölüm kalım savaşı veriyor. Oğlunun her şeye rağmen 16 gündür direndiğini anlatan Gülbahar Kesici, "ECMO cihazı bir yandan oğlumu hayatta tutarken, diğer taraftan organlarına zarar veriyor. Çok direniyor, ama daha ne kadar direnir, bilmiyorum. Oğlum için kalp nakli gerekiyor" diye konuştu.

Kesici, herkesin bu konuya karşı duyarlı olmasını isteyerek, "Lütfen bu duruma duyarsız kalmayın. Çocuğum ölüyor, yardım edin. Gün geçtikçe durumu kötüye gidiyor. Bebeğim çok acı çekiyor. Bir anne için çok zor ama eğer acı çekecekse Rabbim emanetini alsın" dedi. Bir anne için bebeğinin hayattan kopmasının çok zor olduğunu söyleyen Kesici, Ömer Seyfettin'in yaşama tutunamaması halinde organlarını bağışlayacağını, çünkü organ bağışının ne kadar önemli olduğunu çok iyi anladığını kaydetti.