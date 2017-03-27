Bir babanın isyanı: Oğlumu toprağa vermeden...

İzmir'de, müzik alanındaki yeteneğiyle dikkat çeken ve kolejde okuyan 16 yaşındaki Bora Aşçılar, 1.03 promil alkollü sürücünün kullandığı otomobilin çarpması sonucu öldü. Bilirkişi raporunda, Bora'nın yola fırladığı belirtilerek asli kusurlu bulunması üzerine, sürücü serbest bırakıldı. Bu duruma tepki gösteren baba Osman Aşçılar, "Pırlantamı alıp götürdüler. Oğlumu daha toprağa vermeden, sürücü serbest bırakıldı. En acısı da bu" dedi

Geçen cuma akşamı Mustafa Kemal Sahil Bulvarı 765 numara önünde yaşanan kazada, özel lisede 2'nci sınıf öğrencisi Bora Aşçılar, gitar kursuna gitmek için yolun karşısına geçmek istediği sırada, 44 yaşındaki Mehmet Emrah K. yönetimindeki otomobilin altında kaldı. Ağır yaralanan Bora Asçılar, Dokuz Eylül Üniversitesi'nde hayatını kaybetti. Kazadan sonra Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan sürücü Mehmet Emrah K.'nın 1.03 promil alkollü olduğu saptandı.



İfadesinde, Konak'tan Güzelyalı yönüne gittiği sırada, yayanın aniden önüne fırlaması üzerine çarptığını ileri süren sürücüyü, bilirkişinin raporu kurtardı. Bilirkişi raporunda, aniden yola çıktığı söylenen Bora'nın asli kusurlu, alkollü olan sürücünün ise tali kusurlu olduğu belirtildi. Bu rapor üzerine, adliyeye gönderilen Sürücü Mehmet Emrah K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Talihsiz Bora ise cenaze töreninin ardından toprağa verildi.



AİLEDEN TEPKİ



Baba Osman Aşçılar, sürücünün serbest bırakılması ve sonrasında yaşananlara tepki gösterdi. Tek çocuğunun 8 yıldır müzikle uğraştığını, geleceğin caz ustası olarak görüldüğünü söyleyen Osman Aşçılar, şunları söyledi:



"Pırlantamı alıp götürdüler. İnanabiliyor musunuz Türk adaletine! Hiçbir fren izi olmadan serbest bıraktılar. Benim 16 yaşındaki evladımı aldılar. Türkiye'de insanların cinayet işleyebilmesi için silaha, topa tüfeğe gerek yok. Oğlumu daha toprağa vermeden, sürücü serbest bırakıldı. En acısı da bu. Yurt dışına da kaçabilir, başka Boraları da öldürebilir. Hiçbir şeyin garantisi yok. Kaçmayacağını hiç kimse garanti edemez. 16 yaşında bir pırlantayı alıyorsunuz, daha toprağa vermeden serbest bırakıyorsunuz."



ARKADAŞLARI DA İMZA KAMPANYASI BAŞLATTI



Bu arada Bora Aşçılar'ın arkadaşlarının da sosyal medya üzerinden imza kampanyası başlattıklarını anlatan Osman Aşçılar, Büyükşehir Belediyesi'ne tepki gösterdi. Baba Aşçılar, "Burada, tramvay yapılacak diye insanları ölüme atmanın gereği yok. Seyyar otobüs durakları yapılıyor. Işık ve yaya geçitleri yok. Belediyenin de büyük kusuru var" dedi.