Bir cinayet 7 kişinin hayatını kararttı

Rıdvan Y., 2 çocuk annesi Fatma Y.’yi vahşice öldürdü. Anne öldükten sonra oğlu hırsızlık yaptı, cezaevine girdi, kızı çocuk yaşta evlendi. Baba, kızının ölümünden sonra öldü. Torunları ortada kalan anneanne şeker hastası oldu. Cinayetin ardından, zanlının 2 çocuğuyla birlikte 7 kişinin hayatında dram eksik olmadı

Habertürk gazetesinden Mehmet İnmez'in haberine göre, İzmir'in Torbalı İlçesi’nde 2 çocuk annesi olan sevgilisi Fatma Y.’yi cinsel işkence yapıp boğazını keserek 33 yerinden bıçaklayıp öldüren katil zanlısı Rıdvan Y.’ye, “canavarca hisle adam öldürmek” suçundan müebbet hapis cezası verildi. Olaydan sonra, geride kalan aile de büyük acı yaşadı. Vahşi cinayet, 2008’de Torbalı’da işlendi.



Eşinden boşanan 2 çocuklu Fatma Y., kendisi gibi eşinden ayrı olan 2 çocuk babası sevgilisi Rıdvan Y.’yle birahanede garson olarak çalışıp çalışmama konusunda tartışma yaşadı. Tartışmanın büyümesi üzerine Rıdvan Y kendisini aldattığını iddia ederek sevgilisini ekmek bıçağıyla göğsünden bıçakladı. Kanlar içerisinde yere yığılan genç kadına, cinsel işkence yaptı. 29 yaşındaki Fatma’ya işkence yapmaya devam eden zanlı, bununla da yetinmedi, 33 yerinden bıçakladı, boğazını kesti. Cinayetin ardından ellerini yıkayıp üzerine temiz kıyafetler giyen Rıdvan Y., 2 gün kaçtıktan sonra pişman olduğunu söyleyerek polise teslim oldu. Bir fabrikada çalışan zanlı Rıdvan Y., ifadesinde 1.5 yıl beraber yaşadığı sevgilisinin kendisini aldattığını iddia etti.



FATMA’NIN AİLESİNDE ACILAR BİTMEDİ



Cinayetin ardından genç kadının ailesi de büyük acı yaşadı. Anneanne ve dede, öksüz kalan ve o dönemde 7 ile 10 yaşlarında olan 2 torunlarına bakmakta zorlandı ve kısa bir süreliğine çocukları yurda verdi. Anneanne E. ve dede H.Y., torunlarını bir süre sonra geri aldı. Annesi öldükten sonra zor günler geçiren Y.E. hırsızlık yaptı ve 14 yaşında cezaevine girdi. Şu an cezaevinde bulunan Y.E.’nin kız kardeşi E.E. ise 14 yaşında evden kaçarak evlenip çocuk sahibi oldu.



BABA KALP KRİZİNDEN ÖLDÜ



Katledilen Fatma Y.’nin babası H.Y., kızının ölümü nedeniyle büyük yıkım yaşadı. Günlerce odasına kapanan, kızının fotoğraflarına bakıp “Sana sahip çıkamadım, affet beni” diye gözyaşı döken baba, kızının ölümünden 2 yıl sonra kalp krizi geçirdi. Önce kızını, ardından da kocasını kaybeden anne E.Y. ise şeker hastası oldu.



‘HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİ’Nİ YARGITAY BOZDU



Sevgilisini öldürdüğünü ve pişman olduğunu söyleyen Rıdvan Y., İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde “canavarca hisle adam öldürmek” suçundan hâkim karşısına çıktı. Mahkeme, sanık için ilk olarak ağırlaştırılmış müebbet verdi, ardından da “haksız tahrik” ve “iyi hal” indirimi uygulayarak 20 yıl hapis cezasına çarptırdı. Fatma Y.’nin avukatı Ebru Büyük Akın, yerel mahkemenin kararına itiraz etti. Yargıtay 1. Dairesi yerel mahkemenin kararını, “Haksız tahrik indirimi uygulayamazsın” diyerek bozdu. Konuyu yeniden görüşen yerel mahkeme “haksız tahrik indirimi”ni kaldırıp iyi hal indirimi uygulayarak cezayı müebbet hapse çevirdi. Yargıtay da bu cezayı onadı. Akın, “Türkiye için bu örnek karar” dedi.