DESTEK BEKLİYORLAR

Haber Kaynağı: DHA

Ramazan Bayramı öncesi çevresindeki ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına bayramlık almak isteyen ve Bornova'daki bir eczanede çalışan Nuran Baştan, öğretmen arkadaşının "Çok başarılı çocuklar var. O kadar yoksullar ki imkanım olsa hepsini giydirmek isterim" sözlerinden hareketle sosyal medyada 'Bu bayram bir çocuk da sen giydir' adlı grubu kurdu. Kampanya kısa süre öyle çok destek gördü ki, Baştan bile bunu şaşkınlıkla karşıladı ve geçen Ramazan Bayramı'nda ihtiyaç sahibi 5 bin çocuk yeni kıyafetleriyle karşıladı bayramı. "Projeye başladığımda bu kadar çok ihtiyacı olan çocuğun bulunduğunu bilmiyordum" diye konuşan Baştan, projenin devam etmesini de bu cümleyle özetledi. Bugün grubun üye sayısının 30 bine yaklaştığını kaydeden Baştan, "5 bin çocuğumuzun bayram sevincine ortak olduk. Bu bayram bu sayıyı ikiye katlamak istiyoruz ve bunu başarabileceğimize de inanıyorum. Hediyeleri bekleyen çocukların heyecanı, aldıklarında yaşadıkları mutluluk tarif edilemez. Her biri gerçekten ihtiyaç sahibi, onların mutlu olması bizleri de mutlu ediyor. Bu kadar çok çocuğun ihtiyaç sahibi olmasına üzülsek de onları biraz olsun mutlu edebilmek çok güzel" dedi.İstanbul, Manisa, Sivas ve Van gibi birçok ilden kendilerine ihtiyaç sahibi çocukların listesinin geldiğini belirten Baştan, destek olmak isteyenlerin, Facebook'ta 'Bu bayram bir çocuk da sen giydir' adlı gruba katılarak ya da kendisine 0553 315 62 15 numaralı telefonundan ulaşılabileceğini dile getirdi. Sisteme göre yardım etmek isteyen kişiye ihtiyaç sahibi çocuğun adı, soyadı, cinsiyeti ve yaşının bildirildiğini söyleyen Baştan, "Gönüllü, çocuk kız ise elbise, erkek ise pantolon, gömlek, ayakkabı, çorap, iç çamaşırı satın alıyor, hediye paketi çalıştığım eczaneye kargoyla gönderiliyor. Okul müdürleri, öğretmenler ve gönüllülerle hediye paketlerini öğrenciye elden teslim edip, fotoğraflarını gönüllüye ulaştırıyoruz. İhtiyaç sahibi çok fazla öğrenci var ve elimizde yeterli giysi bulunmuyor. Desteğe ihtiyacımız var. Milli Eğitim Müdürlüğü ve farklı illerde görev yapan arkadaşlarımız bize ihtiyaç sahibi öğrencilerin listesini ulaştırıyor. Gönüllü arkadaşlarımız bu liste doğrultusunda dağıtımı yapıyor" diye konuştu.Şu ana kadar gönderilen hediyeleri, gönüllülerden Nermin Akdağ'ın evinde topladıklarını kaydeden Baştan, diğer gönüllüler Öykü Ezircan (35) ve Özge İnce (22) ile listelere göre hediyeleri düzenlediklerini dile getirdi. Yardımda bulunanların çocuğunun asgari ücretle çalışan kişiler olduğuna dikkat çeken Baştan, "Ülkemizde çok duyarlı insanlar var. Beni en çok duygulandıran ise aslında maddi durumları çok da iyi olmayanların yardımda bulunmaya çalışması. Gönüllüler arasında 'bu bayram kendime almayayım bir çocuk sevindireyim' diyenler oluyor" dedi.