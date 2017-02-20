Bir haftadır kayıp liselinin cesedi kuyudan çıktı. Üvey babası...

İzmir Menemen'de bir haftadır kayıp olan 15 yaşındaki Ahmet Coşkun'un cesedi su kuyusunda bulundu. Genci, üvey babasının öldürdüğü ortaya çıktı
İzmir Menemen'de yaşayan 15 yaşındaki Ahmet Coşkun isimli lise öğrencisinden bir haftadır haber alınamıyordu. Alınan bilgiye göre dedesine gideceğini söyleyerek evden çıkan Coşkun'a ailesi bir daha ulaşamadı. Çocuklarına ulaşamayan aile durumu polise bildirdi. Polis ifadeler sonrası Coşkun'un üvey babası M.M.'yi gözaltına aldı.
Üvey baba sorgusunda cinayete itiraf etti. Coşkun'un başına keser sapıyla vurduğunu ve öldürdüğünü söyleyen üvey baba, cesedi de kırsal alanda bulunan içi su dolu bir kuyuya attığını anlattı.
5 saat sonra ulaşıldı
Üvey babasının ifadesi doğrultusunda gösterilen kuyuda arama çalışmaları başladı. AFAD ve itfaiye ekipleri, kuyunun içindeki suyu boşalttı. 5 saat çalışan ekipler, daha sonra da Coşkun'un cesedine ulaştı.
Kuyudan çıkartılan Coşkun'un ayağına taş bağlı olduğu da dikkatleri çekti.
İlk incelemede çocuğun vücudunda darp izlerine rastlandı. Ekipler ölüm nedenini belirlemek için Coşkun'un cesedini morga kaldırdı.
M.M. ile Coşkun'un annesinin geçtiğimiz ağustos ayında evlendiği ve annenin hamile olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.