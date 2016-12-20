Bir havayolu daha İzmir'i bıraktı

Aralık ayının başında Türkiye uçuşlarını durduran İtalyan hava yolu şirketi Alitalia'nın ardından Swiss Airlines hava yolu şirketinden de kötü haber geldi. Swiss Airlines, yaz sezonu boyunca İzmir ile Zürih arasındaki uçuşlarını durdurduğunu açıkladı. Konuyla ilgili görüşlerini belirten ÇEŞTOB Başkanı Veysi Öncel, uçuşların iptalinin turizm açısından iyiye işaret olmadığını dile getirdi

Aykut Polatlı-Lufthansa'nın yan kuruluşu olan İsviçre'nin en büyük hava yolu şirketi



Daha önce şirket 30 Ekim tarihinden itibaren İstanbul uçuşlarını durduracağını açıklamış, karara gerekçe olarak terör saldırıları ve darbe girişimi ile birlikte talebin iyice düşmesini göstermişti. Açıklamada ayrıca, şirketin THY ile rekabet edemediği, düşen fiyatların gelirleri de büyük ölçüde etkilediği belirtilmişti. Uçuşlara 25 Mart 2017 tarihine kadar ara verildiği, yaz sezonunda seferlerin yapılıp yapılmayacağının ise 2017 Mart ayında yapılan değerlendirmenin ardından belli olacağı ifade edilmişti.



Siyasi ve politik ortamda yorum yapmak zor



Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkanı Veysi Öncel, uçuşların iptal edilmesinin turizm açısından iyiye işaret olmadığını dile getirdi. Başkan Öncel, konuyla ilgili, 'Swiss Airlines turizm sezonu için tarifeli sefer yapıyordu. Bu tür uçuşların İzmir ya da Türkiye'nin herhangi bir yerinden kaldırılmasını doğru bulmuyoruz. Türk turizminin ilerlemesi için iyi işaretler değil bunlar. Bu tür uçuşların kaldırılması turizmi etkileyecektir ama ne kadar etkileyeceğini ancak gelecek yıl görebileceğiz. Uçuşların iptal edilmesine geri dönersek, Türkiye'nin durumundan dolayı firmalar kendilerince önlem alıyor; ya gelmiyorlar ya uçuşları iptal ediyorlar. Siyasi bir olay bu, bir şey diyemem. Bu ortamda yorum yapmak kolay değil' ifadelerini kullandı.



Yaz sezonu uçuşları da iptal



Edinilen bilgilere göre Swiss Airlines 26 Mart-28 Ekim 2017 tarihleri arasındaki İstanbul-Zürih seferleri ile, 30 Mart-28 Ekim 2017 tarihleri arasındaki Zürih-İzmir uçuşlarını gerçekleştirmeyecek. Swiss Airlines İstanbul'a günde 2, İzmir'e ise günde 1 uçuş düzenliyordu. -Lufthansa'nın yan kuruluşu olan İsviçre'nin en büyük hava yolu şirketi Swiss Airlines , yaz sezonu boyunca İstanbul ve İzmir ile Zürih arasındaki uçuşlarını durdurduğunu açıkladı. 30 Mart-28 Ekim 2017 tarihleri arasındaki Zürih-İzmir uçuşlarını gerçekleştirmeyecek.Daha önce şirket 30 Ekim tarihinden itibaren İstanbul uçuşlarını durduracağını açıklamış, karara gerekçe olarak terör saldırıları ve darbe girişimi ile birlikte talebin iyice düşmesini göstermişti. Açıklamada ayrıca, şirketin THY ile rekabet edemediği, düşen fiyatların gelirleri de büyük ölçüde etkilediği belirtilmişti. Uçuşlara 25 Mart 2017 tarihine kadar ara verildiği, yaz sezonunda seferlerin yapılıp yapılmayacağının ise 2017 Mart ayında yapılan değerlendirmenin ardından belli olacağı ifade edilmişti.Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkanı Veysi Öncel, uçuşların iptal edilmesinin turizm açısından iyiye işaret olmadığını dile getirdi. Başkan Öncel, konuyla ilgili, 'Swiss Airlines turizm sezonu için tarifeli sefer yapıyordu. Bu tür uçuşların İzmir ya da Türkiye'nin herhangi bir yerinden kaldırılmasını doğru bulmuyoruz. Türk turizminin ilerlemesi için iyi işaretler değil bunlar. Bu tür uçuşların kaldırılması turizmi etkileyecektir ama ne kadar etkileyeceğini ancak gelecek yıl görebileceğiz. Uçuşların iptal edilmesine geri dönersek, Türkiye'nin durumundan dolayı firmalar kendilerince önlem alıyor; ya gelmiyorlar ya uçuşları iptal ediyorlar. Siyasi bir olay bu, bir şey diyemem. Bu ortamda yorum yapmak kolay değil' ifadelerini kullandı.Edinilen bilgilere göre Swiss Airlines 26 Mart-28 Ekim 2017 tarihleri arasındaki İstanbul-Zürih seferleri ile, 30 Mart-28 Ekim 2017 tarihleri arasındaki Zürih-İzmir uçuşlarını gerçekleştirmeyecek. Swiss Airlines İstanbul'a günde 2, İzmir'e ise günde 1 uçuş düzenliyordu.