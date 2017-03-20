Bir mesaj ile doktorluk bitebilir

Gökay Akgün-Tabipler Odası İzmir Şubesi Başkanı Fehmi Akçiçek, Türk Tabipler Birliği'nin hasta mahremiyetine ilişkin yayınladığı kural kılavuzunu değerlendirdi. Kurallarda yer alan her maddeye uyulması gerektiğini söyleyen Akçiçek, 'Kılavuzda yazanlar hem hasta mahremiyetini hem hasta olmanın onurunu yakından etkiliyor. Dikkatli olalım ve insanlık onuru zedelenmesin' diye konuştu.
Sosyal medyanın yaygınlaşmasının doğurduğu pek çok sonuçtan biri de kişisel mahremiyetin azalması oldu. Akıllı telefonlarda bulunan özellikler sayesinde bilgiye erişim sosyal medya öncesine nazaran katlanarak artmış olsa da, kendi fotoğrafınız ya da görüntülerinizle haberiniz olmadan sanal alemde karşılaşmanız mümkün. Genel bir sorun haline gelen bu konuyla ilgili olarak Türk Tabipler Birliği (TTB) önemli bir adım attı. Hastanelerin yoğun bakım üniteleri ile acil servislerinde çekilen görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının artması ve sağlık kuruluşlarının hasta mahremiyetini ihlal ederek reklam yapması üzerine bir kılavuz yayınlayan Türk Tabipler Birliği, hekimlere ve sağlık kuruluşlarına kesin yasaklar getirdi.
İzmir Tabip Odası'nın internet sitesinden duyurulan 22 maddelik kural listesinde hasta mahremiyetini ihlal eden paylaşımlar yapan sorumluların ilgili mevzuat doğrultusunda cezalandırılacağı ifade edildi. Kılavuzda yer alan kurallara aykırı hareket eden hekimlere sırasıyla uyarı, para ve 15 gün ila 6 ay arasında meslekten sürekli men cezası verilecek.
Hasta mahremiyetine aykırı
Tabipler Odası İzmir Şubesi Başkanı Fehmi Akçiçek, kurallara ilişkin olarak yaptığı değerlendirmede, her maddenin hem hekimler hem de hastalar açısından son derece önemli olduğunu kaydetti. Mahremiyetin insanlık onurunun unsurlarından biri olduğunu vurgulayan Akçiçek, "Türk Tabipler Birliği tarafından hazırlanan kılavuzdaki 22 maddenin tamamı titizlikle oluşturuldu. Orada yer alan maddelere itiraz edilmesi mümkün değil. Kılavuzda yazanlar hem hasta mahremiyetini hem hasta olmanın onurunu yakından etkiliyor" dedi.
Bu konuda hekimler kadar gazetecilerin de dikkatli davranması gerektiğini belirten Akçiçek, sözlerini şu ifadelerle sürdürdü:
İzmir Tabip Odası olarak Onur Kurulu vasıtasıyla hasta hakları mahremiyetine ilişkin şikayetler alıyoruz. Hatırı sayılır kurum ve kişiler ne yazık ki titiz davranmayarak şikayet edilen taraf oluyorlar. Biz de onlara gerekli uyarıları yapıyoruz ve mevzuat kapsamında cezalandırılıyorlar. Mahremiyet konusu son derece hassas. Sadece hasta için değil, hepimiz için dikkat edilmesi gereken bir konu. Basın mensuplarının da bu hususta daha sorgulayıcı olmaları gerekiyor. Bazen gazete ve internet sitelerinde yer alan haberlerde hasta hikayeleriyle karşılaşıyoruz. Biraz dikkatle bakıldığında bunların haber görünümlü reklam olduğu rahatlıkla görülüyor. Eğer belirlenen kurallara uyulmazsa biz bile farkına varmadan reklam objesi haline gelebiliriz. İnsanların hiçbir hakkı, mahremiyeti ve haysiyeti ihlal edilmemeli. İnsanı insan yapan unsurları yitirmeye başlarsak bu hepimiz için facia olur. Hangi meslek grubundan olursa olsun herkes karşısındakinin haklarına ve mahremiyetine saygı göstersin. Özenli olalım ki insanlık onuru zedelenmesin.
Kılavuzda yer alan maddelerden bazıları
Türk Tabipler Birliği'nin yayınladığı kılavuzda bulunan maddelerin bir kısmı şöyle:
- Doğruluğu bilimsel olarak kanıtlanmamış bilgilere yer verilemez. Verilen bilginin kaynağı ve son güncelleme tarihi belirtilmelidir.
- Hastaların sır kapsamındaki bilgileri hiçbir biçimde paylaşılamaz.
- Hastaların tedavi öncesi ve/veya sonrasına ait görüntülerine ya da ifadelerine hiçbir şekilde yer verilemez.
- Sağlık çalışanlarının, tedavi öncesi, sırası ve sonrasında hasta ve hasta yakınlarıyla görüntülerine yer verilemez.
- Mesleki birlikler ve dernekler, bilimsel dergiler ile diğer mesleki kuruluşlara ait sitelere yönelik olanlar dışında yönlendirici link verilemez.
- İnternet ortamında hasta bizzat muayene edilmeden, yöneltilen soruların yanıtlanması suretiyle tedavi önerilerinde bulunulamaz.